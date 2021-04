Recomienda SSA la vacunación pese a haber tenido el coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que por el momento no se vacunará contra Covid-19 por tener suficientes anticuerpos tras haber padecido la enfermedad, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, indicó que hasta el momento se desconoce la duración de inmunidad cuando se tuvo la enfermedad o se recibió la vacuna, por lo que la recomendación es vacunarse.

La recomendación es que toda aquella persona que ya le dio Covid, es muy probable que la mayoría tenga una respuesta inmune que le proteja, pero consideramos importante vacunar a todas y todos por varias razones.

“Porque no se conoce científicamente en ninguna parte del mundo cuál es la duración de la inmunidad, y puede ser que una persona que le dio Covid hace un mes en este momento ya no tuviera respuesta inmune suficiente.

“Existen distintas variaciones de la respuesta inmune que pueden tener las personas y eso depende de muchos factores”, destacó.

Grupo Reforma publicó que el 31 de marzo el Presidente anunció que esta semana sería inmunizado.

“Acerca de mi caso, consulté con los médicos. Al principio me habían dicho dos de ellos que me vacunara para reforzar mis anticuerpos, pero quise preguntar a otros, los que me atendieron directamente cuando padecí del contagio”, explicó.

“Y ellos revisaron mis estudios y llegaron a la conclusión de que tengo suficientes anticuerpos y que no es indispensable por ahora que me vacune”.