Recientes fenómenos naturales dejan afectaciones en planteles educativos del país

CIUDAD DE MÉXICO.- La secretaria de Educación, Delfina Gómez Álvarez, infomó que el sismo del pasado 7 de septiembre e inundaciones han dejado 528 escuelas afectadas en 11 estados, aunque podrían ser más porque en algunas comunidades aún se está realizando el censo.

Del total de las escuelas, 455 son de educación básica, 63 de nivel medio superior y 10 de nivel Superior, en la Ciudad de México, Edomex, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

En algunos de los estados con afectaciones, ocurrieron hechos que vulneraron la seguridad de las personas, entre ellos el municipio mexiquense de Ecatepec, la tormenta de la semana pasada dejó daños en al menos 32 colonias y dos decesos.

El sismo de 7.1 grados del pasado 7 de septiembre con epicentro en Acapulco, Guerrero, la funcionaria explicó que dichas cifras son variables, pues el Estado de México, Guerrero y Veracruz continúan con el censo de inmuebles afectados.

Respecto al tema de regreso a clases, Gómez Álvarez dio a conocer que a dos semanas que se inició el retorno presencial, 138 mil 817 escuelas están abiertas, 3 mil 569 más que la semana pasada.

Por otra parte, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell comentó que con la apertura de las escuelas, surgió la inquietud que esto pudiera “poner en riesgo o reactivar la epidemia”, pero no hay evidencia de que esto estuviera sucediendo.

No se muestra que haya incremento de casos en personas menores de edad, no ha repuntado epidemia en personas menores de edad. No se ve indicación de que esté repuntando, menos del 10% de casos que se registran son en menores de edad y más del 95% de estos casos que se presentan son casos leves”, afirmó López -Gatell,en conferencia de prensa matutina del en Palacio Nacional.