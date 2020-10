“Recibimos un País oliendo a pólvora; nuestra responsabilidad inició en el peor escenario”: Alfonso Durazo

CIUDAD DE MÉXICO.- Garantizar la seguridad pública ha sido uno de los retos más importantes que ha enfrentado el actual Gobierno federal, por la corrupción y los vicios que encontraron en las corporaciones, destacó Alfonso Durazo Montaño.

El sonorense al presentarle la renuncia al Presidente Andrés Manuel López Obrador, frente al Gabinete de Seguridad, externó: Recibimos un País oliendo a pólvora, los anteriores gobiernos dejaron avanzar la violencia. Encontramos instituciones de seguridad suficientes corrompidas e impregnadas de vicios.

Destacó que su responsabilidad al frente de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC), inició en el peor escenario, pues la guerra contra el narco que se inició previo al 2018, ha cobrado cientos de miles de vidas pérdidas y de desaparecidos.

Compartimos el momento en que el secretario de @SSPCMexico, @AlfonsoDurazo, presenta su renuncia al presidente de la República, @lopezobrador_ , durante la reunión del Gabinete de Seguridad del 30 de octubre de 2020 efectuada en Palacio Nacional.https://t.co/ir88uALlMg — Gobierno de México (@GobiernoMX) October 31, 2020

En los casi dos años de trabajo en la SSPPC, subrayó, logró tomar el control de las extintas Policía Federal y Gendarmería para darle vida a la Guardia Nacional bajo un marco de respeto.

Aseguró que también redujo el índice delictivo en las zonas con mayor incidencia en: Robo

de vehículos, casa habitación, secuestro y otros, y se comprometió a no abandonar el proyecto de la 4T.

Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, agradeció el trabajo que realizó frente a la SSPPC y le deseó éxito en sus aspiraciones políticas en el estado de Sonora.

“Le deseamos lo mejor, se lo merece, es una gente de trabajo, con disciplina, íntegro, de visión social, humanista, honesto, de modo que le agradecemos por su apoyo y le deseamos que le vaya muy bien en las nuevas tareas que tiene refrendar”, apuntó.

El Ejecutivo indicó que las puertas de su Gobierno siempre estarán abiertas para Durazo Montaño, aunque desea que ‘no regrese’ para que consume su proyecto político a favor de Sonora.

“Nosotros no vamos a intervenir en el proceso no nos corresponde. Queremos en eso también marcar la diferencia, sí vamos a garantizar que se respete el voto, que no haya fraude electoral que se haga valer la democracia. Le deseamos lo mejor”, finalizó.