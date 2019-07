Rechazan citar a EPN y Videgaray por caso Lozoya

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex presidente Enrique Peña Nieto y el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, no serán citados para declarar en calidad de testigos por el caso de Agro Nitrogenados, por el que Emilio Lozoya Austin enfrenta una orden de aprehensión.

De acuerdo con Milenio, la jueza federal, Luz María Ortega Tlapa, rechazó citar a comparecer al ex mandatario y al ex funcionario por el caso del ex Director de Pemex como prueba testimonial que ofreció a su cargo Lozoya Austin para intentar demostrar su inocencia.

La semana pasada, el ex director de Pemex solicitó a la jueza por medio de su abogado Javier Coello Trejo, que citaran a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray.

Asimismo, pidió la comparecencia de Pedro Joaquín Coldwell, ex titular de Energía.

La comparecencia del ex subsecretario de Hacienda, Miguel Messmacher y del ex director de Pemex Internacional, José Manuel Carrera Panizzo, también fueron demandadas por la defensa de Lozoya Austin.

Con ello, Coello Trejo buscaba ofrecer pruebas testimoniales para intentar probar que su cliente no incurrió en alguna responsabilidad durante la compra de la planta de Agro Nitrogenados.

Defensa de Lozoya impugnará decisión de juez

Javier Coello dijo que impugnará la decisión de la jueza tras negar la comparecencia del ex presidente Peña Nieto y Luis Videgaray.

"Me voy a ir a un recurso que hay, legal. Con todo respeto veo que están protegiendo a esta gente", dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Coello Trejo explicó que la juez dijo que no es procedente, por lo que tendría que subir a los tribunales para ver por qué se negó a la comparecencia de ambos ex funcionarios, que son testigos que están relacionados con los hechos.