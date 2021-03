Rechaza AMLO que se vayan a expropiar empresas con la reforma eléctrica

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la aprobación de su reforma eléctrica, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que sus "enemigos" buscan infundir miedo a los inversionistas, al asegurar que el gobierno federal busca expropiar empresas, algo que rechazó.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal indicó que tampoco se busca revocar los 110 contratos de exploración que se entregaron en la reforma energética.

No queremos expropiar por expropiar, no hemos hecho ninguna expropiación desde que estoy en el gobierno. Esto lo digo para que nuestros adversarios, que no son nuestros enemigos, no infundan miedo a los inversionistas", dijo.