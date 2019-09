Realizan escuelas normales de Michoacán marcha por los 43 desaparecidos

MORELIA, Michoacán.- En recuerdo de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero, más de 400 estudiantes de las normales marcharon en Michoacán.

Jorge Alberto, portavoz de los normalistas y estudiante de la Normal Rural Vasco de Quiroga, lamentó que tras 5 años aun no se haya hecho justicia en el caso de los 43 estudiantes.

Queremos que eso se resuelva más que nada, si hay culpables que se dé el castigo debido”, afirmó.

Además, instó que ya no ocurran actos de represión o desaparición de estudiantes, por lo que exigió a autoridades mejoras en materia de educación.

Mantenemos dispositivo de vigilancia ante una marcha que reraliza un grupo de personas en calzada La Huerta, en Morelia. ¡Toma precauciones!����♀ pic.twitter.com/M3UdqhXOJZ — SSP MICHOACÁN (@MICHOACANSSP) September 26, 2019

“Que ya no vuelva a ocurrir esta cuestión que pasó con los compañeros hace 5 años, allá en Iguala, pues invitamos a todos los universitarios más que nada a que alcen la voz, a que vean que no están solos y no vuelva a pasar esto”, señaló.

Pese a que algunos jóvenes asistieron a la marcha con los rostros cubiertos, la manifestación fue pacífica. Tras su paso por las calles y avenidas de Morelia, colocaron algunos dibujos y manifiestos. Al finalizar se llevó a cabo un mitin.

Con información de Excélsior