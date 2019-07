Realizan audiencia para Esperanza, imputada por caso de Plaza Artz

CIUDAD DE MÉXICO.- El Juez de Control de la sala 6 de oralidad penal del Reclusorio Oriente, determinó que la audiencia inicial en contra de Esperanza "N" imputada por el caso de la Plaza Artz Pedregal, fuera privada, esto por petición del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), la parte defensora de única detenida y el defensor de oficio por parte de las víctimas.



Custodiada por seis agentes de seguridad procesa de la Policía Bancario Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), arribó la única detenida por el caso Artz Pedregal a la sala 6 de oralidad penal.

Al inicio de la audiencia, el juez de control dijo que no había impedimento alguno para el desarrollo de la misma al no encontrarse los familiares de las víctimas, a quienes se les notificó el inicio de la misma a las 10:00 de la mañana.El arribo de Esperanza "N" no fue a las 12:00 horas, contemplada para inicio de la audiencia, ya que por un error de logística se demoró 10 minutos.