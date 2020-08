Realizan 260 verificaciones vehiculares en el Estado de México

ESTADO DE MÉXICO.- Carolina García Cañón, directora de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica informó que del 27 de julio a la fecha en el Estado de México se realizaron 260 mil verificaciones vehiculares.

Indicó que observan una buena respuesta por parte de los automovilistas del luego de tres semanas que retomaron sus actividades los 126 verificentros en la entidad.

Recordó que no es posible acudir al servicio sin cita previa, que se realiza a través de la página de internet de la Secretaría de medio ambiente pues el objetivo es mantener el control sobre la afluencia para evitar riesgos de contagio del Covid.

Explicó que para que el sistema opere cuando un automovilista lleva su auto al verificentros, es necesario ingresar el número de folio que arroja la cita concertada a través del portal http://smahologramas.dsinet.com.mx/RegistroCitas o vía telefónica al establecimiento de su preferencia.

Sin ese número no pueden darle el servicio, de forma que no se le puede dar servicio a quien no tiene esta cita, la lógica de este mecanismo es por aplicar las medidas sanitarias que solicitan las autoridades de salud para evitar aglomeraciones en estos espacios y disminuir los contagios”.