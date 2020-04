Realiza México 3 pruebas de Covid-19 por cada 100 mil habitantes: Torre

En México se hacen tres pruebas de Covid-19 por cada 100 mil habitantes, en contraste con países como Corea del Sur, que han logrado aplanar su curva de contagios, con 800 muestras por cada 100 mil habitantes, señaló Guillermo Torre Amione, rector de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud TecSalud.

El rector estuvo en una teleconferencia con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

“Si analizamos y hacemos proyecciones en base a caso, cuando nuestro muestreo es centinela, no podemos tener una realidad de la totalidad a ese muestreo… deberíamos añadirle un factor que nos permita hacer proyecciones mas reales. Las proyecciones de mortalidad hoy se convierte en una forma estadística más dura que nos permite hacer un muestro más claro”, dijo.

La curva en México por los contagios y muertes a causa del Covid-19 se comporta actualmente de forma simular a lo que sucedió en Italia, España y Estados Unidos, señaló Torre Amione.

“Lo que nos pone en una situación yo no diría catastrófica, simplemente en un escenario donde la capacidad instalada tanto de recursos hospitalarios de camas y ventiladores se vuelve altamente insuficiente”, explicó.

Las proyecciones basados en los casos confirmados muestran una realidad subestimada, pues en México se hacen tres pruebas por cada 100 mil habitantes, en contraste con países como Corea, que han logrado aplanar su curva con 800 muestras por cada 100 mil habitantes.

EN MOMENTO CRÍTICO

Torre Amione explicó que el muestreo le ha permitido a Corea a contener su número de casos al hacer un aislamiento estratégico y así mantener una economía a una mayor velocidad.

En México, dijo, el número de camas en proporción a la población es insuficiente y similar a países como la India y Costa Rica. No hay capacidad instalada para un escenario conservador.

Cuando analizamos qué le ha pasado a otros países después del caso 2 mil 100, vemos que dependiendo de las proyecciones en las siguientes tres o cuatro semanas podemos tener o 100 mil casos como en España, o 10 mil casos como Corea o en escenario catastrófico como en Estado Unidos a 240 mil casos”, precisó.

El rector del Tec Salud consideró que el País pasa por un momento crítico, debido a que en las siguientes semanas se definirá si se tiene un escenario como el de Estados Unidos o uno como el de Corea.

SITUACIÓN GRAVE

El médico planteó que México se encuentra en una situación grave y en la necesidad de una interacción pública y privada que permita afrontar una estrategia en estados y municipios.

“Lo que hemos visto en los estados, en la realidad del pueblo en los hospitales públicos es que no hay suministros, no hay estrategia federal organizada que haya permeado en los estados y municipios. Por eso la importancia de crear una estrategia paralela a nivel de Estado y Municipio con una gran interacción pública y privada que nos permita enfrentar este escenario”, explicó.

México, a diferencia de Italia y España, cuenta con una población de más de 70 años que no supera el 10% a nivel nacional, la más golpeada en los países europeos por el

coronavirus.

Pero, aclaró, la bondad de contar con una población más joven se elimina por la prevalencia de obesidad que en algunos estados es de hasta el 30 ó 40%, lo que conlleva otras enfermedades metabólicas.

“No podemos pensar que porque somos una población joven, tenemos menos letalidad”, expuso.

El especialista planteó que cada Estado del País tiene una realidad distinta con datos que podrían permitir realizar un análisis más profundo de la enfermedad a nivel estatal.

“Aislamientos mas estratégicos que nos ayudarían a disminuir la morbilidad y la mortalidad”, explicó.

PILARES DE SALUD

Cuatro de los cinco pilares que el CCE propone para trabajan en conjunto el sector privado con el público tienen que ver con salud.

Guillermo Torre precisó que el primer pilar es contener los contagios en la población sana a través de realizar más pruebas y pruebas distintas que permitan crear certificados de inmunidad en la población.

“Si sólo hacemos las pruebas actuales de PCR, no podemos detectar a poblaciones que ya sanaron que pueda incorporarse al sector productivo o convertiste a donadores de plasma que ayuden en una fase inicial a disminuir la fatalidad de la enfermedad”, dijo.

En segundo lugar, explicó, se debe crear una estrategia para disminuir las infecciones en poblaciones vulnerables como a los trabajadores de la salud, policía y

bomberos.

“Aumentar la capacidad hospitalaria instalada. Los mecanismos de colaboración público y privado no son claros, aún cuando han existido a nivel estatal modelos de subrogación”, añadió.

En el mejor de los escenarios para México, indicó, no hay capacidad en terapia intensiva ni ventiladores suficientes y más aún, personal médico calificado.

“Yo sí veo una grave realidad, que si no actuamos ahorita con contundencia para ampliar la capacidad hospitalaria, promover mayor contención, no vamos a mitigar la epidemia que nos viene y nos va a crear desde el punto de vista de salud una catástrofe médica la cual no vamos a poder contener”, manifestó.

El especialista consideró que México está a tiempo de tomar medidas y organizarse los sectores público y privado para intentar disminuir la curva epidémica que traería un “desastre de salud”.