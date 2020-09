Razones que dio AMLO para no opinar sobre debate de candidatos de EU a la presidencia

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador omitió opinar sobre el debate de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos.

Grupo Healy le preguntó al mandatario durante la conferencia matutina si vio el debate y que le pareció.

“No voy a contestar. No me quiero meter en eso. Es un debate de los candidatos a la presidencia en Estados Unidos, no quiero que se malinterprete cualquier comentario”, contestó.