"Ray", el primer bebé mexicano nacido con anticuerpos contra Covid

SLP, San Luis Potosí.- Raymundo o “Ray”, como lo llaman sus padres, apenas tiene 14 días de vida y ya se convirtió en un “rayito de esperanza” frente al coronavirus, pues es el primer bebé en el mundo que, a siete días de su nacimiento, ya empezó a producir anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2.

El menor nació en San Luis Potosí y ha causado admiración a nivel nacional e internacional, ya que en su cuerpo alberga dos tipos de defensas contra el Covid-19: “IgM”, que se produce después de la infección, e “IgG”, anticuerpo hormonal creado por el propio organismo.

De acuerdo con autoridades de Salud, “Ray” adquirió estos anticuerpos gracias a que Daniela, su mamá, médica especialista en nutrición, recibió dos dosis de la vacuna de Pfizer entre las semanas 32 y 36 de gestación, pues el hospital donde ella labora le permitió inmunizarse al ser personal en riesgo.

“La verdad, no me imaginé que esto iba a pasar. Lo comentamos con el doctor Lizaola, sobre todo el problema que podía existir estando embarazada…, pero estando en estos resultados que el bebé, bueno, seguimos en investigación, pero me da mucha felicidad, ganas de seguir con el estudio, vamos a seguir investigando y vamos a ponernos en manos de Dios para que todo siga siendo buenas noticias”, dijo la madre.

De acuerdo con Miguel Ángel Lutzow, secretario de Salud del estado, se vacunó a 15 mujeres que laboran en áreas de sanidad y gestación, de las cuales, cinco ya dieron a luz y son monitoreadas, mientras que las 10 restantes se están conectando para poder llevar un seguimiento y posible investigación.

En contraparte, en la entidad también van 32 muertes maternas, 28 registradas en 2020, de las cuales, nueve mujeres fallecieron a causa del Covid-19 y durante este 2021 se han presentado cuatro de estos decesos, de los que tres derivaron de una previa infección del virus SARS-CoV-2.

Ante el aumento de las defunciones maternas por coronavirus, el médico especialista en Ginecología y Obstetricia, Heriberto Lizaola Díaz de León, quien trató el caso y encabeza las investigaciones, recomendó la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 en el grupo de pacientes embarazadas y en lactancia, pues puede ser de mayor beneficio que el riesgo de una muerte materna más.

Los padres de “Ray” comentaron que seguirán participando en las investigaciones para determinar si es posible una doble protección, además de que los recién nacidos puedan producir sus propios anticuerpos frente al Covid-19 luego de que sus mamás en gestación hayan recibido la vacuna, para determinar en qué etapa del embarazo se podría realizar la inoculación.

“Queremos seguir con los estudios, investigando y si tenemos la prueba con el bebé, vamos a seguir con el estudio, sea en San Luis Potosí o fuera del país”, concluyó Daniela.