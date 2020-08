Ramírez Cuéllar no presidirá Morena hasta 2021, acudiré al TEPJF: Alejandro Rojas

CIUDAD DE MÉXICO.- El aspirante a la presidencia del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alejandro Rojas Díaz Durán, señaló que el dirigente interino, Alfonso Ramírez Cuéllar, no se quedará en el cargo hasta el 2021, ya que recurrirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que obligue al partido a renovar el cargo, debido a que la contingencia por Covid-19 no es pretexto para no hacerlo.

Mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, Díaz Durán advirtió que esta semana presentará "la última batalla legal en los Tribunales Electorales de todo el país, para solicitar que se cumpla con la sentencia de la Sala Superior, para que la elección de dirigentes de Morena, sea través de la realización de encuestas abiertas a los 30 millones de #lopezobradoristas en #México y que se lleven a cabo a finales del mes de octubre o principios de noviembre de este año, cuando las condiciones sanitarias permitan aplicar los cuestionarios de manera personal".

Asimismo, indica que Morena "debe renovarse democráticamente para consolidar sus estructuras políticas y electorales, y entrar en la competencia electoral en igualdad de condiciones con las demás fuerzas políticas que sí cuentan con ellas".

Alfonso Ramírez Cuéllar no se quedará como presidente de #Morena hasta el 2021.La pandemia no es pretexto para no... Publicado por Alejandro Rojas Díaz Durán en Domingo, 2 de agosto de 2020

Por lo que le pide al TEPJF considerar como causas excepcionales y de fuerza mayor a la pandemia por el virus SARS-CoV-2, que "obliguen" a dicho partido a realizar comicios internos este 2020, con el objetivo de evitar que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) temporal de Morena las suspenda.

Finalmente, escribe Díaz Durán, "ningún cargo ni candidaturas que están ofreciendo por todo el país tendrán validez legal, así que ni se emocionen los unos y los otros".