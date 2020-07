“Quizá en septiembre”: Salud descarta, por ahora, regreso a clases en agosto

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chiapas.- Este viernes Hugo López-Gatell estimó que en México no se regresará a clases en las escuelas públicas en agosto.

Durante el Informe Técnico Diario, desde Tuxtla Gutiérrez, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud indicó que ayer por la noche participo en una reunión de trabajo con Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública (SEP), para evaluar el desarrollo de la contingencia sanitaria por Covid-19 en las entidades federativas del país.

"En este momento la decisión no está tomada, pero existen algunas indicaciones que sugieren que definitivamente en el mes de agosto no va a ser posible regresar a clases, quizá en el mes de septiembre. Pero insisto, todavía no se toma una decisión, depende de muchos factores”, señaló.

Por lo que, agregó, será el 21 de julio cuando se lleve a cabo una sesión de trabajo, a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador, para valorar las diversas propuestas para el retorno a las actividades educativas.