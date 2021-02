Quitan apoyo a político de MC por besar a su hija en la boca

CIUDAD DE MÉXICO.-El partido Movimiento Ciudadano (MC) retiró su apoyo a José Elías Medel Galindo, a quien se le criticó en redes sociales por su conducta con su hija.

Medel Galindo era precandidato a diputado local por el distrito de San Martín Temexlucan, sin embargo, perdió el apoyo de muchas personas tras difundirse las fotos.

Jorge Álvarez Máynez, secretario general de Acuerdos de MC, dijo en Twitter: "La posición que hemos fijado respecto a las denuncias sobre abuso físico y psicológico por parte de un precandidato en Puebla no son solamente una ocurrencia".

Tienen sustento en nuestros documentos básicos. Comparto el inciso d) del apartado 4 de nuestro programa de acción: pic.twitter.com/QmzMROxk1h — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) February 17, 2021

Agregó:

"No soy juez, pero la evidencia que he visto es suficiente para acreditar que, en el caso del precandidato denunciado en Puebla, hay abuso: físico y psicológico".

"Es cierto que es compleja la discusión y que hay costumbres extendidas y arraigadas (eso no las vuelve justificables). Pero: Las niñas y los niños no están en igualdad frente a un adulto para fijarles límites. Las niñas y los niños no son de alguien, no se tocan, no se saborean".

Al respecto, Medel Galindo negó todas los comentarios sobre pedofilia hechos en redes sociales.

“Les digo a mis detractores: conmigo lo que quieran. Soy un hombre con infinidad de errores, pero con mi familia no. Creo, considero y estoy totalmente convencido de que hasta la política debe de tener respeto. Hay un límite llamado familia y eso no se puede lastimar y menos aún cuando quien se lastima es un menor de edad”, señaló.