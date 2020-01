"Quiero un rostro para buscar a mi hijo": El deseo de Adán tras descarga eléctrica que quemó su cuerpo

QUERÉTARIO.-Adán Olmos García, de 25 años, vivió una tragedia que lo dejó con graves secuelas en su cuerpo.

El 30 de agosto del año 2017, el joven llegó a trabajar a su empleo, colocaba loseta en una planta de una verdulería.

Adán dijo que en el sitio había un charco y que lo pisó sin darse cuenta de que un cable de alta tensión de 6 mil 600 watts lo tocaba, electrocutándolo.

Cayó desde el tercer piso a la banqueta, sufrió cuatro paros cardíacos, le tuvieron que amputar las dos piernas y quedó prácticamente sin nada de piel.

Sin embargo, Olmos García enfrentó esa dura batalla sin casi ayuda de nadie, solo movido por el amor a su esposa y su hijo.

“Ahorita debo sumas grandes de dinero a los hospitales, que he estado pagando”, dijo.

Afirmó que lo que él buscaba antes de que le ocurriera el fatal accidente era darles un futuro bonito y mejor a su familia.

“No quería que mi hijo pasara lo que yo pasé de niño”, indicó. “Por eso trabajaba”.

Adán declaró que él siempre fue un joven trabajador y que desde niño ya ganaba su propio dinero.

“Me quedé sin mi papito chulo desde pequeño, y mi madre, cuando cumplí 13 años, falleció”.

A pesar de todo lo que sufrió, hoy vive el abandono de su esposa, y es que ella decidió marcharse también con el bebé.

“Hace 15 días se fueron. No pierdo las esperanzas de que vuelvan porque ya tenemos una historia juntos. Yo quiero terminar esta historia con ella porque la amo con toda el alma, al igual a mi hijo, es la fortaleza que tengo”.

Reveló Adán que todos los días se levanta y le pide a la Virgen de Guadalupe volver a tener el rostro para buscar a su hijo.

“En las mañanas cuando me levanto, le pido mucho a la virgencita que pronto tenga mi rostro para salir a buscar a mi hijo y decirle: ‘Hijo, te amo y tengo ganas de recuperar el tiempo perdido, tengo ganas de luchar por ti’”.

El joven pide ayuda de la sociedad para cumplir su sueño de seguir adelante, y de demostrarle al mundo que sí se puede.

“Cuando me recupere quiero ayudar a otras personas, es una situación muy fuerte la que estoy pasando, pero nada es imposible”.

Por último, le mandó un mensaje a su pareja, y le dijo que se quiere casar con ella.

“Chaparrita hermosa, quiero pedirte que te cases conmigo, no sabes cuanto me importas. No se me hace justo que de un momento a otro todo se vaya por un tubo. Los amo los dos, y no saben cuánto los extraño”.

Adán Olmos García vive en Querétaro, y estuvo con su pareja 6 años antes del accidente.