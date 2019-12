Quiero que me tapen la boca si hay corrupción: AMLO sobre caso Bartlett

Ciudad de México (GH).-“Quiero que me tapen la boca”, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador al afirmar que en su gobierno no hay “corrupción arriba”, luego de ser cuestionado sobre la exoneración de la Secretaría de la Función Pública (SFP) a Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El mandatario sacó un pañuelo blanco y afirmó que el asunto sobre Bartlett es “legal y moral también” y que una cosa es “que nos caigan mal unas personas”.

Ahora sí traigo pañuelo blanco, no les gusta a mis adversarios; pañuelito blanco: no hay corrupción arriba me atrevo a decirlo, a sostenerlo y quiero que me tapen la boca”, dijo.