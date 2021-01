"Quieren crear demonios", afirma López-Gatell sobre viaje a Oaxaca

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras ser cuestionado por unas fotografías en las que no porta cubrebocas y además está en una playa de Oaxaca, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, afirmó que en el actual contexto electoral es claro que hay quienes quieren sacar provecho, quieren crear demonios, quieren crear enemigos para posicionarse.

Este lunes por la noche, al terminar su conferencia, el subsecretario fue abordado por los medios de comunicación para abundar sobre su viaje a Zipolite y dijo que su actuar en el restaurante donde fue captado sin cubrebocas fue sacado de contexto por algunos medios de comunicación.

Antes, durante la conferencia, argumentó que "no tiene nada qué ocultar" y admitió que viajó a Pochutla para pasar el fin de año. Por segundo día, dividió opiniones entre la clase política y usuarios de redes sociales por realizar ese viaje en plena alza de contagios en el país y porque el mismo funcionario y otras autoridades han recomendado quedarse y resguardarse en casa.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, consideró que el subsecretario debe dar explicaciones sobre las vacaciones que tomó, pero opinó que ni ella ni su equipo de trabajo podrían tomar un descanso ante la emergencia.

"Cada quien es responsable de decir y hacer. En mi caso en particular, en el caso de todo el equipo, estando la situación de la Ciudad como está, no podríamos de ninguna manera tomarnos algún descanso. Hay que estar permanentemente atendiendo una situación de emergencia como la que está viviendo la capital, pero yo le tengo todo el respeto al doctor", dijo.

Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que debe ser López-Gatell quien explique esa situación, y manifestó que el subsecretario ha estado trabajando muy intenso y está cumpliendo con su responsabilidad, además de que tiene derecho.

No podríamos tomarnos descanso ante emergencia por Covid: Sheinbaum sobre vacaciones de López-Gatell https://t.co/sR5E2CK5bz pic.twitter.com/OWw9ax248x

Zipolite no está en rojo". "No tengo nada que ocultar, efectivamente fui a la costa de Oaxaca, a la región de Pochutla. Fui a visitar a familiares muy cercanos, a personas muy amigas, estuvimos en una casa particular, la importancia de que estuvimos mencionando de conservar grupos familiares muy pequeños y de todos modos seguir las medidas de prevención al momento de sus distintas actividades", trató de explicar.