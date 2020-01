Quieren a sus familiares vivos o muertos; exigen justicia

CIUDAD DE MÉXICO.- Por tercer día consecutivo, familiares de personas desaparecidas clamaron por justicia. En la Ciudad de México, en la entrada del Zoológico de Chapultepec exclamaron su principal consigna: Quieren a sus familiares vivos o muertos, como sea, pero quieren saber dónde están.

María Currichi es una de las mujeres que forman parte de la Caminata por la Paz, movimiento que llegó a la capital luego de marchar desde Cuernavaca, Morelos. Para llegar, dejó su trabajo y encargó a sus tres hijos, con el objetivo de que las autoridades le digan cómo harán para encontrar a Lázaro Nava Navarrete, su esposo, desaparecido el 21 de septiembre de 2014.

María y Lázaro resultaron afectados por la violencia que impera en Chilapa, Guerrero. La última vez que hablaron por teléfono acordaron almorzar a las 12:00 horas en su casa; sin embargo, él nunca llegó.

No digo que me lo entreguen vivo, a lo mejor no van a poder, pero que nos lo den como esté, queremos saber dónde quedó para poder descansar nosotros.