Quiere evaluar a maestros pero sorprenden que su ensayo es plagiado

Andrea Contreras Ramírez, candidata a integrar la Junta Directiva del Organismo para la Mejora Continua de la Educación y también para el Consejo Técnico de este organismo, plagió 20% del ensayo con el que la evaluaron los senadores de la Comisión de Educación.

Así lo reveló un análisis que elaboraron investigadores de la Red Educación y Derechos (RED), quienes analizaron el reporte con el software profesional antiplagio iThenticate.

En “El estado de la situación educativa en México”, título del ensayo que entregó esta aspirante como parte de los requisitos establecidos por la Comisión de Educación, copió seis párrafos enteros de libros escritos por reconocidos educadores en el contexto internacional.

Por ejemplo, del libro de Gilles Ferry, “El trayecto de la formación. Los enseñantes entre la teoría y la práctica” -publicado en 1990 por la editorial Paidós Educador- copió ideas enteras y las presentó como propias.

Es decir, en una parte de su escrito, la aspirante presentó el trabajo sin entrecomillar como se debe hacer en ensayos académicos.

Aquí un párrafo del ensayo: “Una formación continua en los docentes conduce a su punto extremo, la antinomia educativa fundamental: formar sujetos autónomos. Suscitar en los futuros enseñantes el deseo y la energía necesaria para la construcción de un nuevo proyecto educativo que sea de su propiedad en su contexto y cotidianeidad, para convertirse un investigador activo de su propia práctica”.

Lo mismo ocurre con los párrafos del 3 al 6 del ensayo que presentó, en el cual roba las ideas de Jaume Carbonell en su texto, “La aventura de innovar y el cambio en la escuela”, publicado en 2001.

Incluso, introduce anglicismos utilizados por el autor al referirse en la implementación de nuevas reformas educativas en los países.



Estos seis párrafos plagiados de textos de investigadores educativos constituyen 20% del documento de Contreras Ramírez, que presentó para ocupar un cargo en la Junta de Gobierno o en el Consejo Técnico del organismo que, en la nueva reforma educativa, sustituirá al desaparecido Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

Los investigadores también encontraron irregularidades en los ensayos de otros dos candidatos seleccionados: “En el expediente público del candidato Earlt Beau Bunfild Baños se localizó un resumen de su ensayo titulado ‘Treinta años de reformas en México no han cambiado a la educación’.

Isabel Cristina Montalvo Cabrera presentó un ensayo titulado ‘Propuestas para la educación del nuevo siglo XXI’, cuya extensión se limita a cuatro páginas”.

La convocatoria pública emitida por la Junta de Coordinación Política(Jucopo) del Senado de la República señala en su décimo numeral que los interesados en formar parte de la Junta Directiva del Organismo para la Mejora Continua de la Educación deben presentar un ensayo con características determinadas:



“De autoría propia, en un máximo de 7 cuartillas, en hoja carta, letra tipo Arial tamaño 12, con interlineado sencillo, sobre el estado de la situación educativa en México y propuestas de mejora a raíz de la nueva reforma educativa”.

La convocatoria señala que los aspirantes que no cubran con los requisitos en su totalidad o que no los entregaran a tiempo, no serán considerados.



“La Jucopo verificará que la información recibida acredite los requisitos (...) y remitirá a la Comisión de Educación aquellos que sean validados. La falta de alguno de los documentos requeridos o su entrega fuera de tiempo y forma establecidos será motivo para no validarse”, señala la institución.

De los 160 aspirantes que se presentaron con la intención de pertenecer a la junta directiva o al consejo técnico del organismo, fueron elegidos 18, cuyos documentos y requisitos fueron validados por la Jucopo: 9 para la junta y 9 para el consejo.

Solamente Andrea Contreras Ramírez y Rafael Freyre Martínez fueron seleccionados como candidatos para competir por ambos cargos.

El siguiente paso es que la comisión de Educación del Senado evaluará a los candidatos, en un método que todavía no se define. Hará una nueva selección y la enviará a la Jucopo para que a su vez, esta proponga a los que deberán integrar la junta y el consejo técnico del Organismo para la Mejora Continua de la Educación.

Marco Fernández, integrante de la RED e investigador de México Evalúa y el Tecnológico de Monterrey consideró “irónico” que el centro encargado de coordinar el sistema para mejorar la educación en el país, “empiece con el pie izquierdo, con candidatos que hacen de la trampa, el plagio y el no cumplir con los requisitos de la ley una práctica para tratar de colarse a la junta directiva o al consejo técnico de este centro”.

Dijo que, “los senadores tienen la obligación de reponer el proceso de selección de los candidatos porque no puede haber excelencia educativa en la transa”.