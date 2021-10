Quiénes son los 16 diputados del PRI que rechazan la reforma eléctrica propuesta por AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.-De los 71 diputados federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 16 votarían en contra de la iniciativa de reforma constitucional de Andrés Manuel López Obrador en materia eléctrica.

Esto podría definir el rumbo de la reforma ya que de rechazar en sus términos la propuesta presidencial, esta no alcanzaría la mayoría calificada para ser aprobada.

Los 16 diputados que se han manifestado en contra o han encontrado puntos adversos son:

Nuevo León: María de Jesús Aguirre Maldonado, Karina Marlen Barrón Perales, Andrés Mauricio Cantú Ramírez, Juan Francisco Espinoza Eguia, José Luis Garza Ochoa, Ildefonso Guajardo Villarreal y Marcela Guerra Castillo.

Coahuila: Yericó Abramo Masso, Cristina Amezcua González, Jaime Bueno Zertuche, Shamir Fernández Hernández, Rodrigo Fuentes Ávila, José Antonio Gutiérrez Jardón y Tereso Medina Ramírez.

Estado de México: Laura Barrera Fortoul.

Veracruz: José Francisco Yunes Zorrilla.

Reforma no alcanzaría las dos terceras partes de los 500 legisladores que integran el pleno

Cabe recordar que para aprobar una reforma constitucional se requieren 333 votos en la Cámara de Diputados. Entre los integrantes de Morena y aliados del PT y del PVEM suman 277 legisladores, por lo que se necesitarían 56 sufragios adicionales para avalar la reforma propuesta por AMLO.

No obstante, López Obrador advirtió que su Gobierno no entregará nuevas concesiones para explotar litio independientemente de que se apruebe o no su reforma para nacionalizar este mineral.