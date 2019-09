¿Quién es la mujer que le regaló un perico a AMLO?

"Guárdame mi perico ¡Es mío!", fueron las palabras que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo a Yolanda Lira, directora del Aviario Lira, cuando este viernes le regaló un loro en su visita a Torreón, Coahuila, en el marco de su gira presidencial.



La directora del aviario contó, en entrevista con El UNIVERSAL, que regaló el ave para recordarle al presidente la invitación que meses antes le extendió para visitar el santuario de aves en Torreón.

Ante el obsequio de la mujer, López Obrador respondió: “Ando muy recortado de tiempo, dame oportunidad, en la próxima voy a ir conocer ese lugar y guárdame mi perico, es mío”.

La directora del aviario comentó que invitó al presidente el 4 de mayo para que conociera el trabajo que se realiza en el lugar, y recordó que en su primer encuentro le dijo: "usted duró 18 años en la política nadie lo pelaba, ¿si se acuerda?" -él respondió que sí se acordaba- "¡Ah! pues yo tengo 21 y nadie me pela”.

Una mujer quiere meter un perico en la camioneta del presidente @lopezobrador_, quien le dice: "Guárdalo, y cada vez que venga me lo traes” #Video �� Especial pic.twitter.com/75wdu0uugZ — El Universal (@El_Universal_Mx) September 27, 2019



Yolanda Lira confesó a El Gran Diario de México, que la creación del aviario fue producto de un sueño que tuvo hace 21 años, cuando, siendo madre de dos hijos, decidió tener más, sin embargo, los doctores le dijeron que no se podía volver a embarazar y durante 13 años recibió tratamientos para poder cumplir su sueño, no obstante los resultados fueron negativos.

Entonces unas vecinas le regalaron dos peluches, uno era un changuito, el cual se lo dio su comadre como terapia y para que le diera suerte para tener otro hijo.



Entre risas, la señora Yolanda menciona, “ya tenía un changuito de peluche de un lado y del otro un orangután, (además de) mi esposo Javier; a ver cual me hace el milagro”.



La sorpresa ocurrió meses después, cuando al sentirse mal visitó a un médico, el cual le dijo que tenía un tumor y tras realizarse un estudio, la señora Yolanda, con miedo, le preguntó al especialista si el tumor estaba grande, el sólo le respondió "sí, está grande, tiene ocho semanas y también tiene dos manitas y dos piecitos".

La señora Lira menciona: “La ciencia me dijo 13 años que no podía tener más bebés, mi mente y Dios me dijeron que sí, hoy tengo cuatro hijos, entonces decidí buscar changos de verdad, no los encontré, pero comencé a recolectar patos y gallinas, lo que fuera, le dije a mi esposo, 'mi sueño es compartir una colección de aves para los niños con capacidades diferentes, porque es terapéutico y quiero compartilo con estos niños'”.Hoy, la señora Yolanda Lira tiene un aviario, cuatro hijos y está feliz porque recién nacieron dos loros eclectos en cautiverio, especie igual al loro que el presidente recibió de regalo, alegremente la señora Yolanda externa: “Hoy tengo cuatro hijos, una matriz sana y un arca de Noé con 2 mil 500 especies de aves de todo el mundo. Un patrimonio de la nación que apoya a la biodiversidad y enseña a los niños a cuidar de la naturaleza y nuestra fauna. Este aviario es mi legado”.