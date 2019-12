'Quién es Quién' en asistencias: CPA asiste al 4% de reuniones de seguridad en Sonora

Ciudad de México (GH).-La gobernadora de Sonora Claudia Pavlovich Arellano asistió sólo a 10 sesiones de un promedio de 263 reuniones de la mesa de seguridad durante el periodo del 2 de diciembre de 2018 al 10 de diciembre de 2019, informó Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

De acuerdo con las cifras presentadas en el prometido “Quién es Quién” en las asistencias a las mesas de seguridad, la gobernadora acudió al 4% de las reuniones, mientras que en el 63% delegó a un funcionario de alto nivel y en el resto de las reuniones acudió alguien que no cuenta con una responsabilidad importante en materia de seguridad.

El propósito no es culpar a nadie sino informar y que los ciudadanos tengan todos los elementos, por eso decidimos presentar toda la información, no ocultar nada, no maquillar cifras, decir la verdad, lo que se tiene”, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En Sonora, de acuerdo con las cifras presentadas, la tasa de víctimas de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes aumentó 55.1% entre enero a noviembre de 2019 respecto al mismo periodo de 2018.

En contraste, la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, asistió a 300 de las reuniones que se realizaron durante el periodo, con un porcentaje de asistencia del 114%, debido a que asistió a reuniones en fines de semana.

A la Jefa de Gobierno le siguen los gobernadores de Chiapas, con 244 asistencias; San Luis Potosí, 237; Tlaxcala, 208.

Entre los que menos asistieron destacan el gobernador de Querétaro con cero asistencias a las reuniones, igual que el de Nayarit.

Mientras que el de Morelos asistió a nueve, el de Nuevo León a ocho y el de Guanajuato a cinco.

“En general se tiene buena relación con los gobernadores...cuando no hay participación de los gobiernos locales, nosotros tenemos que suplir, no puede haber vacíos, los vacíos de poder no deben de existir, sobre todo cuando se trata de autoridad”, dijo López Obrador.

El mandatario contestó a una pregunta de Grupo Healy que habrá una reunión con los gobernadores.

“Vamos a tener una reunión con los gobernadores, no hay diferencias, no hay pleitos”, dijo.