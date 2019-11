¿Quién es Pilar Sicilia, criticada por comentarios sobre caso LeBarón?

CIUDAD MÉXICO.- En sus redes sociales, María del Pilar Montes de Oca Sicilia se presenta como una persona que “ama las palabras, pero (que) ama más las ideas”.

Su perfil en la red LinkedIn se muestra que es directora general y fundadora de la revista Algarabía desde el año 2001 y que también se dedica a dar conferencias que abordan temas como el lenguaje y el fomento a la lectura, el liderazgo, trabajo en equipo, emprendedurismo y el lenguaje incluyente.

Egresada de la carrera de Filosofía y Letras por la Universidad Nacional Autónoma de México, Montes de Oca Sicilia cuenta con varios libros publicados bajo el sello de Algarabía, como El Manual para Escribir Bien, Mitos de la Lengua, entre otros.

Aunado a eso, la lingüista cuenta con estudios de doctorado en el Instituto Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid, España.



Fue el pasado 6 de noviembre cuando María del Pilar declaró que el ataque sufrido por miembros de la familia LeBarón no le provocaba “ni tantita tristeza”.

“Les tocaba un destino peor que la muerte”, declaró la escritora en Twitter, quien posteriormente ofreció una disculpa. “Ya me hicieron pasar por ser una 'hija de mil p%tas', una psicópata come niños y desea su muerte. Yo me impresioné mucho al saber del culto de Ervil LeBarón, sus asesinatos, a su propio hermano, entre muchos más…

“Simplemente quise hacer patente que a veces 'pagan justos por pecadores y que las deudas de ese tipo se pagan caro”, señaló en un escrito difundido a través de esa misma red.