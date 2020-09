Quién es Patricia Stillman, la mujer que aparece en el desplegado contra AMLO y que en redes dicen que fue una actriz que falleció

CIUDAD DE MÉXICO.-El día de ayer se dio a conocer un desplegado firmado por 650 escritores, científicos, artistas, académicos, empresarios, intelectuales, periodistas, cineastas y poetas en el que acusan al Presidente Andrés Manuel López Obrador de "pretender socavar la libertad de expresión".

Una de las firmantes era Patricia Stillman, quienes en redes sociales dijeron que era una actriz y que había fallecido en el año 2004.

Sin embargo, Patricia Stillman, existe, estudió en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de México, según reporta El Universal.

El doctor Francisco Valdés, uno de los responsables del desplegado, junto con Roger Bartra, explicó a este diario que la científica envió un correo electrónico para adherirse.

Patricia Stillman se adhirió voluntariamente a la convocatoria que lanzó Nexos. Y, efectivamente, existe una Patricia Stillman. Sin embargo, tampoco puedo jurar que la Patricia Stillman que nosotros tenemos, es, en efecto, esa persona; es decir, no puedo decir que alguien no pudo burlarse del tema y que alguien más escribió en su nombre", explicó Valdés.

El Universal hizo una revisión en la base de datos de la UNAM y, en efecto, Patricia Stillman, existe y no se trata de la actriz fallecida, sino de una científica.

Por la mañana, el presidente López Obrador, apuntó: “Ahora se sienten ofendidos, cuando deberían de ofrecer disculpas porque se quedaron callados cuando se saqueó al país”.

Al respecto, Ugalde, indicó: "El presidente ha hecho las cosas que nosotros dijimos en el desplegado, pero lo que hoy dijo se refiere a otras cosas que no tienen que ver con lo que afirmamos. De modo que reitera el estilo de contestar sin argumentos a los argumentos que se le plantean, además, responde con acusaciones que son básicamente adjetivas".

"No soy autoritario", responde AMLO a intelectuales

"Ahora se sienten ofendidos, cuando deberían de ofrecer disculpas porque se quedaron callados cuando se saqueó al país", dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que ayer se difundiera un desplegado en el que más de 650 escritores, científicos, artistas, académicos, empresarios intelectuales, periodistas, cineastas y poetas dijeran que el Presidente “pretende socavar la libertad de expresión".

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo señaló que "es demostrable que ellos (los firmantes del desplegado) eran bien atendidos por el gobierno".

El Presidente dijo que mes con mes, gobiernos anteriores compraban las revistas de "Letras Libres" y "Nexos".

"Yo entiendo, cinco sexenios consecutivos viviendo al amparo del poder público los hace reaccionar de esta manera. Nosotros no vamos a censurar a nadie, no vamos a perseguir a nadie, van a tener siempre garantizadas todas sus libertades. No somos autoritarios, no es el caso de los gobiernos que ellos apoyaban, que censuraron a Gutiérrez Vivó o Carmen Aristegui".

Agregó que en gobiernos pasados se mantuvo una política de control absoluto a los medios de información, aunque dijo que hubo "honrosas excepciones", pero que en su mayoría era "pura prensa vendida o alquilada".

"Qué bueno que hay debate, yo no voy a pedirle a los intelectuales escritores que simpatizan con nosotros que están a favor de la transformación que hagan un desplegado, porque eso no, éste es un corporativo (el del desplegado), es un agrupamiento conservador y es entendible que actúen de esta manera", dijo.

Firmé esta carta en defensa de nuestra libertad de expresión. pic.twitter.com/ETbUw20XUT — Ros (@Ros_mx) September 18, 2020

En el desplegado, los firmantes señalaron que el titular del Ejecutivo federal utiliza permanente un discurso de estigmatización y difamación contra los que llama sus adversarios, con lo que "agravia a la sociedad, degrada el lenguaje público y rebaja la tribuna presidencial de la que debería emanar un discurso tolerante".

Sin embargo, el Presidente se describió como una persona que no odia, sino que es “pacifista” y que lo que hay es honestidad intelectual y honestidad en lo económico.

"Se acaba la corrupción entonces esa es mi respuesta. Respeto a todos y me gustaría que ellos mismos hicieran un análisis de contenidos de medios”, indicó y propuso a Gabriel Zaid, que “es un hombre inteligente aunque muy conservador, que ponga sobre la mesa todos los periódicos de hoy, a él le gusta hacer estas investigaciones sencillas y profundas, nada más que lo domina su conservadurismo que sería muy bueno, porque lo considero a pesar de su conservadurismo, honrado".

¿Quién fue la actriz Patricia Stillman?

Patricia Stillman nació el 16 de febrero de 1919 en San Joaquín, California, EU, como Marie Patricia Stillman.

Fue actriz, conocida por Siempre tuya (1939), Estrellas fugaces (1940) y Mi vida con Carolina (1941).

Estaba casada con Randolph Scott. Murió el 3 de mayo de 2004 en Los Ángeles, California.