¿Quién es Patricia Armendáriz?: La única empresaria mexicana en la cena de AMLO con Trump

WASHINGTON D.C.- La fundadora y directora general de Financiera Sustentable, así como consejera de Banorte, Patricia Armendáriz Guerra, es la única mexicana empresaria de la comitiva del presidente Andrés Manuel López Obrador en su primera visita a Washington.

Este miércoles por la noche la economista asistirá a la cena con Donald Trump en la Casa Blanca, junto con los otros diez empresarios que acompañan al mandatario, como: Ricardo Salinas Pliego (Grupo Salinas), Carlos Hank González (Grupo Financiero Banorte), Bernardo Gómez (Grupo Televisa), Olegario Vázquez Aldir (Grupo Empresarial Ángeles) y Daniel Chávez (Grupo Vidanta).

Mediante su cuenta de Twitter, Armendáriz Guerra ha expresado su orgullo por representar a las mujeres mexicanas en la reunión bilateral:

Representando a las mujeres empresarias mexicanas en la cena de alto nivel, encuentro Trump-López Obrador".

¿Cuál es su trayectoria?

Su área de especialidad es la regulación bancaria. Ha ocupado cargos como:

Vicepresidente de Supervisión Bancaria en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Directora asociada en el Banco de Pagos Internacionales: Emite reglas de supervisión y regulación de bancos internacionales a través del Comité de Basilea. En el cual participó para evaluar el impacto de las reglas en bancos de países emergentes.

En entrevista a El Economista en abril de 2019 declaró “En 1990, vivía en Nueva York, estaba terminando mi doctorado en Economía del Empleo en la Universidad de Columbia y acompañé a mis compañeros a una reunión con Pedro Aspe, quien ya era secretario de Hacienda... Pedro me preguntó que hacia a dónde me dirigía, le dije que al Banco Mundial.. Me platicó que en México había buenas oportunidades, le expresé que no quería trabajar en el sector financiero y me dijo ‘no te preocupes’”.

“En 1991, me convertí en el negociador de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en servicios financieros”, detalló.

Armendáriz se posicionó como especialista en liberalización de servicios financieros, siendo la primera vicepresidenta de la Comisión Nacional Bancaria (CNB).

En dicho cargo se presentó la crisis bancaria de 1994, por lo que intervinó en los bancos del país. "En ese momento ningún banco tenía capital y vine a aplicarles la regla de que debían tener capital en efectivo”, agregó.

No obstante, en 1999, Ernesto Zedillo Ponce de León le solicitó que se fuera del país, ya que sería acusada por el caso del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). Ese año se fue de México y se convirtió en directora asociado del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés).

“Ahí estuve negociando con grandes banqueros, negocié el Tratado de Basilea, era la única mujer y del tercer mundo, y me volteaban a ver como ‘qué está haciendo esta señora en Comité de Basilea’, y fue donde se dieron cuenta de que podía ayudarlos para ver si funcionaba Basilea para México, Brasil, Argentina, Rusia, para países con estados financieros de baja categoría subdesarrollados, y aprendí a moverme entre ellos, entre Guillermo Ortiz, que ha sido un mentor para mí”, manifestó.

En la entrevista a El Economista la empresaria señaló "Me dijo ‘te van a acusar del Fobaproa, porque tú fuiste quien intervino bancos, la que cerraste bancos, vete de México’. En ese momento, se perfilaba el cambio de gobierno al panismo y los zedillistas no eran bienvenidos. Yo sólo hice mi chamba, que era recomponer el sistema bancario”.



En octubre de 2001, la economista regresó a México para ocupar la dirección de Banorte.

“Como directora de Banorte, estuve casi cuatro años y de ahí me quedé como consejera independiente desde el 2009”, indicó.

Por otra parte, la fundadora de Financiera Sustentable también forma parte de “Shark Tank México”, un exitoso programa de proyectos y negocios innovadores del Canal Sony, que impulsa y apoya a pequeñas, medianas y grandes empresas mexicanas; este programa fue lanzado desde 2016.

Con información de El Economista