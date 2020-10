Quién es Martin Niemöller, el autor que AMLO citó para condenar el mensaje de odio de Martín Moreno

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió los dichos de Martín Moreno sobre la "quema de morenistas" si se volviera a los tiempos inquisición.

AMLO se dijo preocupado por la declaración que calificó como un exceso y agregó que no se equivocó cuando en febrero de 2017 Moreno declaró que no votaría por él.

El mandatario se negó a contestar con la misma violencia y dijo que puede entender que no estén de acuerdo con Morena o con él, pero no pueden permitir que el odio se propague.

Añade que no solo por la propagación de odio, sino por el "silencio abrumador de los supuestos antifacistas".

Cuando buscaron a los católicos / no protesté / porque yo no era católico. //



Cuando buscaron a los católicos / no protesté / porque yo no era católico. //

Cuando me buscaron a mí / ya no había nadie / que pudiera protestar».

"Ahora que sostiene que nos quemaría a los morenistas uno a uno en el Zócalo, como en la Inquisición, me preocupa no solo por la propagación del odio, sino por el silencio abrumador de los supuestos antifascistas", señaló López Obrador y recordó el fragmento de un poema atribuido a Martin Niemöller.

"Cuando los nazis buscaron a los comunistas / me callé / porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas / me callé / porque yo no era socialdemócrata. Cuando buscaron a los católicos / no protesté / porque yo no era católico. //Cuando me buscaron a mí / ya no había nadie / que pudiera protestar", escribió el Presidente.

"No me equivoqué en febrero de 2017 cuando Martín Moreno dijo —con la estridencia que lo caracteriza— que no votaría por mí", agregó López Obrador en redes sociales.

¿Quién es Martin Niemöller?

Martin Niemöller nació en la ciudad westfaliana de Lippstadt, Alemania, el 14 de enero de 1892. En 1910 se convirtió en cadete en la Armada Imperial Alemana.

Con el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, Niemöller fue asignado a un U-Boat (tipo de submarino), del cual finalmente fue nombrado comandante.

Según las estipulaciones del armisticio del 11 de noviembre de 1918, que puso fin a las hostilidades en la Primera Guerra Mundial, se ordenó a Niemöller y otros comandantes que entregaran sus submarinos a Inglaterra. Junto con muchos otros, Niemöller se negó a obedecer esta orden y, como consecuencia, fue dado de baja de la Marina.

Foto: Daan Noske / Anefo

En 1920, decidió seguir el camino de su padre y comenzó su formación en el seminario en la Universidad de Münster.

Niemöller acogió con entusiasmo el Tercer Reich. Pero un punto de inflexión en las simpatías políticas de Niemöller llegó con una reunión en enero de 1934 de Adolf Hitler, Niemöller y dos prominentes obispos protestantes para discutir las presiones estatales sobre las iglesias.

En la reunión quedó claro que el teléfono de Niemöller había sido intervenido por la Gestapo (Policía Estatal Secreta Alemana). También estaba claro que la Pastors Emergency League (PEL), que Niemöller había ayudado a fundar, estaba bajo una estrecha vigilancia estatal.

Después de la reunión, Niemöller llegaría a ver al estado nazi como una dictadura, a la que se opondría.

La cita

Niemöller es ampliamente conocido por la cita que AMLO compartio:

"Cuando los nazis buscaron a los comunistas / me callé / porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas / me callé / porque yo no era socialdemócrata. Cuando buscaron a los católicos / no protesté / porque yo no era católico. //Cuando me buscaron a mí / ya no había nadie / que pudiera protestar".

La cita proviene de las conferencias de Niemöller durante el período de posguerra. Existen diferentes versiones de la citación. Esto se puede atribuir al hecho de que Niemöller habló extemporáneamente y en varios contextos.

Foto: Denis Apel

Mucha controversia rodea el contenido del poema, ya que ha sido impreso en diversas formas, refiriéndose a diversos grupos como católicos, testigos de Jehová, judíos, sindicalistas o comunistas, según la versión.

No obstante, su punto era que los alemanes habían sido cómplices a través de su silencio en el encarcelamiento, persecución y asesinato nazi de millones de personas. Sintió que esto era cierto en particular para los líderes de las iglesias protestantes (de las cuales la iglesia luterana era una denominación).

Esa fue la referencia que usó es presidente de México para referirse al silencio de los grupo adversario a él que callaron ante el comentario hecho por el escritor Martín Moreno de cometer genocidio.

Una figura controvertida

A raíz del nazismo, la prominencia de Niemöller como figura de la oposición le dio estatura internacional, aunque siguió siendo controvertido.

No fue hasta 1963, en una entrevista televisiva de Alemania Occidental, que Niemöller reconoció y lamentó su propio antisemitismo.

No obstante, fue uno de los primeros alemanes en hablar públicamente sobre una complicidad más amplia en el Holocausto y la culpa por lo que le había sucedido a los judíos.

En su libro Über die deutsche Schuld, Not und Hoffnung (publicado en inglés como Of Guilt and Hope), que apareció en enero de 1946, Niemöller escribió:

"Por lo tanto, cada vez que tengo la oportunidad de encontrarme con un judío que conozco antes, entonces, como cristiano, no puedo dejar de decirle: 'Querido amigo, estoy frente a ti, pero no podemos reunirnos, porque hay culpa entre nosotros. Yo he pecado y mi pueblo ha pecado contra tu pueblo y contra ti mismo. "

Con información de Enciclopedia del Holocausto