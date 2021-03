¿Quién es Epigmenio Ibarra, señalado por recibir un préstamo multimillonario?

CIUDAD DE MÉXICO.- Ayer, el reportero de Latinus, Loret de Mola, acusó al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador por hacer un préstamo de 150 millones de pesos a las empresas Argos Televisión y Argos Soluciones, propiedad de Epigmenio Ibarra, pero ¿quién es Ibarra Almada y cuál es su trayectoria?

“La empresa de Epigmenio tiene la posibilidad de recibir créditos, estos 150 millones... no es chayote”, otra vez en viernes, el presidente anda enojado. Así responde a la investigación de #Loret en @latinus_us : https://t.co/eze4zcfF5x pic.twitter.com/KnuJur4Bwz

Epigmenio Carlos Ibarra Almada es un productor y periodista mexicano que desde 1993 dirige, al lado de su esposa, Verónica Velazco las producciones de Argos Comunicación. Pero su trayectoria también se ha destacado como periodista, pues fue el primero en entrevistar a Rafael Sebastián Guillén Vicente, mejor conocido como el Subcomandante Marcos en 1994.

Como productor, comenzó a tener una destacada trayectoria gracias a las novelas que realizó para la televisión mexicana como Nada Personal, Mirada de Mujer y El Octavo Mandamiento, que han llegado a ser consideradas como referentes en su género.

Su fama no se detuvo ahí, puesto que tiempo después realizaría series relacionadas al narcotráfico que tomarían relevancia internacional como Señora de Acero, Ingobernable o El Señor de los Cielos.

El periodista y ahora productor tuvo que cambiar de trabajo ya que, como indicó en una entrevista para InfoBae en 2018 fue porque en su regreso a México se le prohibió trabajar como periodista.

El salto de la guerra a la ficción fue un poco debido al hecho de que al regresar a México se nos cerraron todos los camales informativos y no habia posibilidades de trabajar haciendo periodismo. Y aunque llegué y me tocó hacer la primera entrevista con el subcomandante Marcos, me querían lejos de México", explicó.