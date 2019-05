¿Quién es Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México?

Alonso Ancira Elizondo, es presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA).

El empresario nació el 3 de enero de 1952 en Ciudad de México, aunque actualmente vive en Monclova, Coahuila.

Estudio la Licenciatura en Derecho en la Universidad Anáhuac, demás tiene un doctorado Honoris Causa por la University of The Incarnated Word de San Antonio, Texas, y por la Texas A&M University de San Antonio.

En el año de 1991 fue nombrado Director General de AHMSA, en 1993 residente de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero. Para 1997 preside el Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable.

En el 2013 Arranca Proyecto Fénix . La siderúrgica El Fénix, fue uno de sus proyectos más elogiados y que contó con una inversión de 850 millones de dólares en minas y la acerera, y que le generó un incremento de 40 por ciento en la producción de su empresa.

En el 2016 es nombrado Presidente del Consejo de Administración de AHMSA.



La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) de anteriores administraciones han recibido aceros especiales de AHMSA para producir equipos militares (barcos y lanchas), según informó el portal Alto Nivel.



A principios del 2004, Alonso Ancira Elizondo vivía en Israel con su esposa, su hija y dos de sus hermanos, para evitar una orden de captura promovida por la Secretaría de Hacienda de México por fraude fiscal.

Este martes 28 de mayo se dio a conocer que agentes de la Interpol detuvieron en Mallorca, España, a Ancira, quien fue capturado a petición del gobierno mexicano y con fines de extradición.

El empresario enfrena acusaciones con la venta irregular que realizó AHMSA a Pemex, durante la gestión de Emilio Lozoya Austin, de una planta de Agronitrogenados por la que la petrolera nacional pagó un sobreprecio estimado en más de 500 millones de pesos.