Quién es Alejandro Svarch, el nuevo titular de la Cofepris

CIUDAD DE MÉXICO.-Alejandro Svarch Pérez fue designado como el nuevo titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en sustitución de José Alonso Novelo Baeza.

Svarch Pérez se desempeñaba anteriormente como el titular de la Coordinación Nacional Médico del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), y el día de hoy rindió protesta como el nuevo encargado de la Cofepris ante el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela.

Jorge Alcocer Varela convocó a especialistas, comisionados y nuevo titular a fortalecer las funciones de @COFEPRIS, como es la protección de riesgos sanitarios en el ámbito de la #SaludPública. pic.twitter.com/dEUeWPwrBW — SALUD México (@SSalud_mx) February 17, 2021

La designación de Svarch Pérez fue dada a conocer a través de la cuenta de Twitter de la Secretaría de Salud (Ssa).

Asimismo, se informó que durante la designación del nuevo titular de la Cofepris el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, hizo un llamado a los funcionarios de la comisión federal a actuar con “probidad, integridad y principios éticos”.

Entre otras funciones, la Cofepris es la institución encargada de evaluar y aprobar el uso de las vacunas contra el coronavirus en el país.

DATOS:

Es egresado de la UNAM

Trabajo en Médicos Sin Fronteras

Fue director general de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Salud

Es édico Cirujano, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Formó parte del Programa de Alta Exigencia Académica (PAEA) y fue miembro del Programa de Apoyo y Fomento a la Investigación Estudiantil (AFINES).

Realizó la Especialidad en Medicina Interna, en la UNAM, con formación clínica en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad PEMEX; en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán; en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Yucatán; y en el Centro Médico Universitario Hadassah, en Jerusalén. Cuenta con certificación como especialista en Medicina Interna por parte del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, CONACEM.

Hoy visitamos el Hospital Aurelio Valdivieso con el doctor @AlexSvarch director del área de personal médico del @INSABI_mx y directuvos de la @SSalud_mx pic.twitter.com/pqGLJgqXSZ — Susana Harp Iturribarría (@SusanaHarp) August 8, 2020

Tiene estudios en Diplomacia para la Salud Global, por parte de The State Universty of New York.

Se desempeñaba como Coordinador Nacional Médico en el Instituto de Salud para el Bienestar. Era el suplente del C. Secretario de Salud, Dr. Jorge Alcocer, ante la Junta Educativa de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Ciudad de México.

De 2018 a 2019, fungió como Director General de Relaciones Internacionales, en donde fue nombrado Delegado de la Sección Mexicana de la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos y representante de la Secretaría de Salud ante el Grupo Interinstitucional sobre Migración Internacional.

Durante 2018, se desempeñó como Director de Políticas de Salud en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social; en 2017, fue Miembro de la Junta Directiva de Médicos Sin Fronteras (MSF); y Director Adjunto del Laboratorio Independiente de Desarrollo de Evidencia en Salud Medioambiental.

Me reuní con @HLGatell a hacer un atento llamado a todos nuestros profesionales de la salud a que nos ayuden a enfrentar esta pandemia. Únete en https://t.co/0zaPIfSrfM @SSalud_mx @INSABI_mx pic.twitter.com/rU64b8ByWu — Alex Svarch (@AlexSvarch) April 12, 2020

Cuenta con experiencia en labor médico-humanitaria y en temas relacionados con desastres naturales, violencia, desnutrición, rehabilitación y migración.

Ha participado en diversas publicaciones sobre salud y en diferentes ponencias y conferencias de carácter nacional e internacional sobre asuntos médicos, de salud global y asuntos migratorios.