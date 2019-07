"Quería transmitir seriedad": Herrera tras polémica de su gesto

CIUDAD DE MÉXICO.- El nombrado secretario de Hacienda, Arturo Herrera, aseguró que "intentó ser cuidadoso" con la expresión que dio en el video en que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo nombra como sucesor del ex secretario de la dependencia, Carlos Urzúa.

"Cuando trabajé para un organismo internacional en mi vida pública pasada, me hicieron una acusación: me dijeron que me reía demasiado; y en particular, que cuando tenía una presentación con medios no paraba de sonreír. Entonces ahora trato, cuando hay un acto solemne, de ser cuidadoso", destacó el nombrado secretario de Hacienda durante conferencia de prensa.

Entonces, el cariz que tenía en el video que hizo el presidente, era como un reconocimiento (...) Lo que yo estaba tratando nada más, era transmitir la seriedad que debe tener un secretario de Hacienda ", aseguró Herrera ante medios.

El también ex secretario de Finanzas de la Ciudad de México, destacó que "suele hacer bromas cuando hace ruedas de prensa", afirmando que ha sido acusado de ello en el pasado.

La reacción de Arturo Herrera se hizo viral, luego que el presidente López Obrador lo nombrara en un video como títular de Hacienda tras la renuncia del ex secretario Carlos Urzúa.