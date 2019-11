'Quemaron vivos a todos adentro', miembro de la familia LeBarón

CIUDAD DE MÉXICO .-Lafe Langford, un miembro de la familia LeBarón masacrada este lunes en los límites de Sonora con Chihuahua, aseguró que una de las camionetas atacadas fue baleada, registrada y luego incinerada.



En una entrevista para el programa de televisión Fox & Friends, de la cadena estadounidense Fox, Langford señaló que la camioneta manejada por María Rhonita Miller en la que viajaban sus cuatro hijos fue baleada, posteriormente los agresores buscaron dentro del vehículo y luego le prendieron fuego con la mujer y los niños adentro.



Langford describió los hechos a partir de lo que ha escuchado de sus propios familiares.

"Había casquillos en el piso, junto al vehículo, había una chequera de un banco que está más adelante, y ahora sabemos que ellos fueron al vehículo, dispararon más veces, buscaron en el vehículo, le prendieron fuego, y quemaron a todos adentro, vivos", aseguró Lafe Langford.



La versión de Langford contradice la hipótesis de las autoridades federales de que la camioneta se incendió por los disparos recibidos.



Ayer, en conferencia en Palacio Nacional, el jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, General Homero Mendoza Ruiz, dijo que no habían encontrado evidencia de que el vehículo hubiera sido quemado a propósito.



Es este vehículo el que se incendia, no se encuentra, hasta al menos no se observan, este vehículo nosotros lo tuvimos a la vista y no se aprecia que hubiera habido alguna intención de incendio, sino más bien por el producto, como resultado de los disparos, se incendiaría el motor", dijo ayer.