Queman rostro a policía durante marcha del 8 de marzo en la CDMX

Cd. de México, México.-Durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer, una encapuchada metió la mano al casco de una mujer policía y le roció una sustancia que le quemó la mejilla derecha.



Lucero Velasco San Juan, de 25 años, relató que ella no estuvo a lado de sus compañeras, quienes aguantaron más de cuatro horas seguidas, agresiones en la plancha del Zócalo.



Ella montaba guardia sobre Avenida Juárez y cuenta que, aunque había salido de turno, decidió quedarse a apoyar a sus compañeras.





Todo estaba muy tranquilo hasta aproximadamente las 5 de la tarde, que fue cuando sucedió todo (...) estábamos resguardando a las personas, su seguridad de las personas, ya que ahí había familias, entonces lo que queríamos era brindar seguridad a todas las personas, incluso a ellas mismas, a las mujeres que estaban manifestándose", señaló.



"En el momento que estábamos nosotras en fila, estábamos en línea entonces pasó un grupo de mujeres el cual nos empezaron a aventar botellas, nos empezaron a aventar líquidos, a gritar, a golpear los escudos, a pintarlos con aerosol, con pintura, entonces nos tratan de quitar los escudos jalándolos, al momento de que jalan los escudos alguien mete la mano en el casco y me mi roció de algo.



"Me quemó con algo, la verdad no me percaté de qué sustancia haya sido o con qué objeto, simplemente siento el ardor en la cara y al momento no digo nada porque la situación en ese instante no se prestaba para apartarme de mis compañeras, entonces en ese momento tenemos que estar unidas todas y hasta después que ya pasó todo y se siguieron las mujeres, fue cuando empecé a sentir más dolor, más ardor le dije a la jefa que era la encargada de nosotras que me dolía y ella me alzó la careta del casco y fue la que se percató que tenía la cara quemada", agregó.



Los paramédicos la atendieron, la trasladaron a un hospital. Ahora tendrá que seguir un tratamiento y espera que la marca pueda borrarse.



La oficial señaló que en ningún momento hubo alguna confrontación con las manifestantes.

