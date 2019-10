"Queman" castigo a diputada por "churro" regalado a Sánchez Cordero

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Laura Rojas, rechazó que hay una sanción para la diputada sin partido, Ana Lucía Riojas, por haber metido un cigarro de marihuana al pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro este miércoles y obsequiárselo a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

En conferencia, Laura Rojas dijo que tuvieron que haber pesado el cigarro, pero de acuerdo con sus cálculos, no pesaba más de 5 gramos, cantidad que está permitida portar por persona en las leyes actuales.

“Tendríamos que haberlo pesado porque la ley permite la portación de marihuana hasta por cinco gramos; entonces, la verdad es que es algo que comentábamos ayer, así de tráiganos una, tráiganos una pesa, pero así, yo como yo lo vi, creo que, si no pesa más de cinco gramos, entonces pues sí, tendríamos que haber tenido una pesa, una balanza, exactamente.

Celebró que de esta manera se haya llamado la atención para que la Cámara de Diputados legisle sobre este tema, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se lo ordenó.

“Yo creo que no (sancionarla), yo la verdad te digo que a ojo de buen cubero creo que pesaba menos, hasta cinco gramos. Y la verdad creo que estuvo bien llamar la atención sobre el hecho de que tenemos que liquidar en el tema, ese sería mi comentario”, definió la presidenta de la Cámara.

PRD

Sobre el tema la coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, recordó que cualquier ciudadano puede portar hasta 5 gramos de cannabis y es un derecho que se tiene.

También aprovechó que para decir que el cigarro de este miércoles sirve para recordar que en el Poder Legislativo están en falta porque no han legislado en el uso lúdico de la marihuana.

“Todos ahora podemos portar hasta cinco gramos de marihuana. Eso es un derecho que se tiene, y me parece que el recordatorio no solamente debe de ser para Sánchez Cordero, sino el recordatorio es para esta Cámara, que estamos en falta porque no hemos terminado de legislar en torno a lo que tiene que ver con el uso lúdico de la marihuana y me parece que al hacerlo, por supuesto que sí contribuye a que podamos encontrar la paz en nuestro país”, definió la perredista.