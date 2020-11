Qué son las "cortinas de desarrollo", con las que AMLO dice haber frenado la migración

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su gobierno se han creado “cortinas de desarrollo” mediante obras prioritarias para generar fuentes de trabajo con el objetivo de que la migración sea una opción y no una obligación.

Al encabezar la supervisión de programas para el bienestar, el mandatario, acompañado del gobernador Jaime Bonilla, manifestó que su gobierno ha actuado de forma responsable en la presente crisis económica generada por la pandemia del Covid-19, pues señaló que no se ha contratado deuda.

“El ideal es que la migración sea opcional, por gusto, no por necesidad. Por eso estamos trabajando como nunca en el sureste del país, allá hay cortinas de desarrollo.

También lee: "Hay orden", afirma AMLO sobre situación económica de México durante pandemia

“Piensen ustedes cuántos empleos se están generando y se van a generar con la construcción del Tren Maya, que son mil 500 kilómetros de vías de un tren moderno, una inversión de 150 mil millones de pesos, lo que significa en creación de empleos.

“También estamos rescatando a la industria eléctrica, al petróleo, por eso estamos construyendo una gran refinería en Dos Bocas y estamos rehabilitando las seis refinerías que se construyeron en el pasado.

“Estamos también creando la cortina de desarrollo que es el corredor de comunicación que une a países de Asia con la costa este de Estados Unidos, en el Istmo de Tehuantepec, ahí en donde es más angosta nuestra frontera, nuestro territorio, son 300 kilómetros del Pacifico al Atlántico y ahí estamos modernizando los puertos de Salina Cruz, Coatzacoalcos, modernizando el ferrocarril y en ese corredor se van a crear parques industriales para generar muchos empleos. Esa es otra cortina, para que haya trabajo”, dijo.

Acompañado también por Javier May, secretario de Bienestar, y por Graciela Márquez, titular de Economía (SE), el mandatario señaló que otra cortina de desarrollo es la construcción del aeropuerto ‘Felipe Ángeles’ donde, apuntó, los ingenieros militares están trabajando día y noche, “y también se generan muchos, muchos empleos”.

“Seguimos adelante y vamos a El Bajío, donde ahora se abren más posibilidades de creación de empleos porque logramos firmar el nuevo tratado comercial con Estados Unidos y con Canadá, y esto significa más inversión extranjera y más empleos

“Y ya, después de pasar por otros estados, llegamos a la frontera; y acá, en tres mil 180 kilómetros de frontera con Estados Unidos, una última cortina de desarrollo para que la gente tenga opciones, tenga alternativas”, agregó.

El presidente López Obrador señaló que debido a que no hay problemas financieros en el país, no han aumentado los impuestos y los precios de los combustibles.

“Quiero también decirles que no hay problemas financieros en el gobierno, no hemos solicitado deuda adicional, no hemos endeudado al país, no han aumentado, como lo ofrecimos, los impuestos, no ha aumentado el precio de las gasolinas, del diésel, de la luz; al contrario, el precio de la gasolina ha bajado desde que estamos en el gobierno”.

“Nunca se había visto o llevaba ya mucho tiempo que no aumentara el precio de la gasolina, dos años consecutivos sin aumento en el precio de la gasolina, sin gasolinazos, como era la mala costumbre de antes”, agregó.