Qué se sabe del supuesto secuestro masivo ocurrido en Puerto Vallarta

CIUDAD DE MÉXICO.-El diario Reforma reveló el fin de semana que alrededor de 20 jóvenes que viajaban desde Guanajuato sufrieron un secuestro masivo en Puerto Vallarta, Jalisco, supuestamente interceptados por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El grupo supuestamente viajaba en un tour llamado “Vallartazo”, donde visitan diversos municipios desde Guadalajara hasta dicho puerto, donde fueron ubicados por el grupo delictivo sobre la Avenida Fluvial, cerca de Avenida Grandes Lagos, en el fraccionamiento Fluvial Vallarta.

Esto ha llamado la atención del periodista Alejandro Hope, experto en seguridad.

En su columna para El Universal, Plata o Plomo, detalla que es un misterio todavía este suceso.

"Los detalles sobre el incidente son aún escasos y confusos. De acuerdo con la versión del fiscal general de Jalisco, Octavio Solís Gómez, los turistas guanajuatenses circulaban en ocho vehículos todo terreno por una zona residencial de Puerto Vallarta, cuando fueron interceptados por un grupo de hombres armados. Algunas de las víctimas tratan de huir, hay disparos y uno de los guanajuatenses, un empresario dedicado al transporte de materiales, recibe una herida letal. Los demás integrantes del grupo desaparecen", dice Hope.

Agrega:

"Pero, cosa curiosa, no existe, una semana después del incidente, ninguna denuncia formal por secuestro o desaparición de personas, ya sea Jalisco o Guanajuato. O al menos eso informó el fiscal Solís",

Es así que señala que hay más especulación en relación al caso que datos concretos y evidencia.

Asimismo, Hope hace una lista de reflexiones generales sobre el caso:

"Un secuestro masivo como el ocurrido en Puerto Vallarta solo puede suceder si hay redes de complicidad con los grupos criminales en las corporaciones de los diferentes órdenes de gobierno. No es cualquier cosa detener a ocho personas, capturar a 14 o 20 personas (después de pegar una andanada de tiros) y desaparecerlas como si nada, en el corazón de uno de los principales centros turísticos del país. Eso no sucede si no hay alguien protegiendo a los delincuentes".

"Resulta probable que las víctimas hayan sido ubicadas por sus secuestradores mucho tiempo antes de que llegaran a Puerto Vallarta. Es posible, incluso, que hayan estado en la mira desde su salida de Guanajuato unos días antes. Eso apunta a un fenómeno cada vez más marcado: las redes criminales del centro-occidente del país cruzan fronteras estatales. Lo que sucede en Jalisco impacta en Guanajuato y viceversa. Lo mismo se puede decir de Michoacán y Colima. Hay un componente claramente regional en los patrones de violencia de esa zona del país. Eso sugiere que habría que pensar en una respuesta federal que abarcase a la región completa y que coordinara a las autoridades de esos cuatro estados":

"Por la ubicación de los hechos, el incidente es noticia internacional y puede volverse la puntilla para una industria turística ya enormemente golpeada por la pandemia. En ese sentido, las autoridades de los tres niveles de gobierno harían bien en diseñar y poner en marcha una estrategia específica de seguridad para localidades con alta afluencia de turistas".

Por último dice:

"Los hechos de Puerto Vallarta no son asunto menor. Son una muestra del deterioro de las condiciones de seguridad en el centro-occidente del país y señal de la libertad que tienen para operar diversos grupos criminales".

Po otro lado Reforma dijo que en la zona, autoridades locales encontraron herido a un empresario, de nombre Joaquín Alba, quien falleció más tarde en un hospital.

También localizaron tres vehículos todoterreno que aparentemente son de las víctimas. El Ayuntamiento negó que hubiera un "levantón".