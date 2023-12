"¡Que nos den armas!", piden pobladores de Texcaltitlán, pero Delfina Gómez rechaza la creación de autodefensas

ESTADO DE MÉXICO.- “¡Que nos den armas, nos queremos defender!”, exclamó una mujer al frente de un grupo de habitantes de Texcapilla, quien señaló que ya no desean vivir con el temor constante de que los extorsionadores regresen.

Que les hagan una casa, un cuartel a los soldados para que nos apoyen y no se vayan”, opinaron casi a gritos. “¡Que nos den armas a los hombres y a las mujeres, a las que estemos dispuestas”, “Nos queremos defender, si puede que nos den chalecos antibalas, que nos den armas, queremos permisos para tirar!”, afirmó con determinación la vecina de Texcapilla, luego de que los habitantes enfrentaron a integrantes de un grupo delictivo el pasado viernes, dejando un saldo de 14 muertos, once de ellos delincuentes extorsionadores.

Ahorita no se llevaron a nadie de la comunidad, porque no hallaron crimen, no encontraron culpables, pero si ellos supieran, si la gente de la comunidad señalara a alguien, ¡se lo llevan al bote!, pero a ellos nunca los agarran, nunca los detienen, nomás les dan una corretiza y se van”. "Y después el mero jefe, ese que está en su sillón en México, sentado el presidente, él está ganando y él no hace nada. ¡Queremos justicia y queremos paz!", aseguró a gritos.