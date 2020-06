"Que no se retracte Alfaro, ayer dijo que era yo": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco “no se retracte” de su acusación, pues “ayer dijo que era yo”.

Durante la conferencia de prensa matutina el mandatario de desmarcó de la acusación del gobernador de Jalisco de que tuvo que ver en los disturbios de ayer en la entidad y minutos más tarde se le preguntó sobre su opinión de que Alfaro acabara de desdecirse de su acusación mientras se desarrollaba la conferencia.

“Que no se retracte, ayer dijo que era yo, que me pedía a mí, me pareció un exceso. No debió mencionarme, debió señalar, si tiene las pruebas a los dirigentes de Morena (Movimiento Regeneración Nacional), ¿por qué dice el Presidente de la República?, ¿por qué me pide a mí que yo intervenga con mi partido si yo actúo de forma responsable, no soy dirigente de partido?”, contestó.

Ayer el gobernador Enrique Alfaro culpó al Presidente de enviar infiltrados para provocar disturbios a Jalisco durante la manifestación por el asesinato de Giovani López a manos de policías municipales.

“Él debió cuidar sus palabras porque es autoridad. No tenía porqué señalarme, inmiscuirme, debemos evitar la politiquería”, dijo.