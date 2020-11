"Que no se acuse sin pruebas o fabriquen delitos": AMLO sobre caso Rosario Robles

CIUDAD DE MÉXICO.- Sin mencionar su nombre, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que Rosario Robles, detenida por el caso de la Estafa Maestra, decidiera apegarse a la figura de criterio de oportunidad para colaborar con la Fiscalía General de República en la investigación que hay en su contra, pero insistió que no debe usarse este mecanismo para acusar sin pruebas.

“Es muy importante que se ponga en práctica este mecanismo de participación de los que están acusados por presuntos delitos, para que actúen como testigos y de esta manera se conozca más sobre la corrupción y se castigue a los responsables, esto a cambio de reducir penas o tener consideraciones.

“Es muy bueno el que se utilice este mecanismo, nada más que debe procurarse, primero el que no signifique acusar sin fundamentos, sin pruebas, que no sirva este mecanismo para fabricar delitos, porque eso es una injusticia”.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo señaló que si en este caso se trata de bienes sustraídos de la Hacienda pública, se deben recuperar esos bienes.

“Que se repare el daño, porque si no, pues no se beneficia la hacienda pública, hay que devolverle al pueblo lo robado”.

El titular del Ejecutivo dijo que estos casos los tiene que resolver la Fiscalía y refrendó que el compromiso de su administración es no perseguir a nadie por razones políticas, no fabricar delitos y al mismo que no haya impunidad para nadie.