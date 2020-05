¿Qué le dijo López-Gatell a una senadora para que lo señalen de misógino?

CIUDAD DE MÉXICO.- Esta mañana, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, anunció que su partido presentará dos denuncias contra el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, por supuestamente agredir a una de sus senadoras. Pero ¿qué le dijo el funcionario a la senadora que causó el enojo del líder del PAN?

Durante la reunión de trabajo que ayer mantuvieron los senadores con López-Gatell, la senadora Alejandra Reynoso, del PAN, lo acusó de “mentir y cambiar cifras” y le preguntó si “se arrepentía de no reconocer las malas acciones del presidente” ante el Covid-19.

“Lo invito a que reflexione y asuma una responsabilidad con honestidad la importante carga que está llevando. Le pedimos que deje de una vez por todas las improvisaciones, de cambiar cifras, números, de acciones; aquí no hay que improvisar.

“¿De qué se trata?, es difícil mantener una mentira tan grande y que cuadre en todas sus vertientes, ¿no cree?, esta falta de precisión es lo que genera desconfianza y falta de credibilidad en los mexicanos ante tanta incertidumbre”, dijo la senadora.

Esto fue lo que contestó el subsecretario:

“Usted -posiblemente, no lo asumo- tiene poca familiaridad con el Sistema Nacional de Salud, quizá, seguramente, con la salud en general, dado que su campo de experiencia profesional está en las ciencias de la comunicación y en las relaciones exteriores. Según tengo entendido.

Esto fue lo que le dijo Hugo López-Gatell (@HLGatell) a la senadora Alejandra Reynoso (@WeraReynoso) , del PAN, durante la comparecencia virtual del subsecretario de Salud pic.twitter.com/S7JfII322S — El Universal (@El_Universal_Mx) May 28, 2020

“¿Por qué lo digo? Esto no está usted para saberlo, pero puede ser de interés común, existen, en la fisiología humana, una serie de funciones que les llamamos las funciones mentales superiores, estas incluyen, entre otras, el razonamiento, el pensamiento, la conciencia, las emociones, el lenguaje, la memoria y el aprendizaje y la atención.

“Y la atención viene al inicio de la lista no solamente porque empieza con ‘a’, sino porque del funcionamiento de la atención deriva, a veces, la efectividad del desarrollo de las otras funciones, no estoy dciendo que quien no ponga atención carezca de las otras funciones.

“Lo que estoy diciendo es que quien, por alguna razón voluntaria o involuntaria prefiere no tener atención a ciertos elementos, quizá se le priva de expresar las otras funciones.

“¿Por qué lo digo? Porque veo un reto de comunicación -y aquí usted sí es la experta, no yo- cuando nos presentamos a una población con distintas perspectivas y con poco deseo de escuchar, pero siempre estará presente la esperanza de que deseen beneficiarse de información científica que se genera en el país”.