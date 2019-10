¿Qué hacer si me quedo sin frenos?

CIUDAD DE MÉXICO.-Manejar en carretera o en una vía de alta velocidad y quedarse sin frenos es una preocupación de muchos conductores.

De acuerdo con las últimas estadísticas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en 2017, 141 accidentes de tránsito se debieron a esta causa.

Existen varias razones por las que un auto puede tener este tipo de averías, pero la principal es la falta de líquido en el sistema que se deriva de una fuga. Otra causa común es el sobrecalentamiento de los discos en carreteras y el caso menos frecuente es su desgaste, lo que provoca que las balatas no ejerzan presión.

Pancho Name, como piloto profesional de rallies, dice que siempre busca prevenir accidentes para poder llegar sano a la meta, por lo que en estas situaciones en donde pisar el pedal no es una solución, porque no se logra tener respuesta del auto y para evitar un fatal desenlace, lo primero que debes hacer es prender las intermitentes y tratar de moverte al carril más seguro, es decir, en donde veas menos autos. Si estás en carretera, busca la rampa de frenado.

Las diversas alternativas de respuesta a estos incidentes dependen del tipo de auto. En caso de los de transmisión manual, lo mejor es presionar de manera rápida y frecuente el pedal del freno, al mismo tiempo que el de mano de forma progresiva, no violenta. Enseguida, cambiar a una velocidad menor para aprovechar la acción frenadora del motor y, de ser posible, desviar el vehículo fuera de la carretera o de la vía hacia un lugar más seguro.

En el caso de los automáticos, el usuario deberá de mover la palanca de la letra D al número 2 y después al 1, así el automóvil se frenará con motor. Finalmente, existen varios errores accionados por el pánico ante esta situación, por esto, es importante que conozcas lo que no debes hacer:

No lo apagues. Actualmente, la mayoría de los autos cuentan con sistemas eléctricos, si lo haces, cerrarás el flujo del poco líquido de frenos que queda y el pedal del freno y la dirección se podrán rígidos. En consecuencia, el vehículo será más difícil de controlar.

Freno de mano. Si vas a una velocidad alta, accionarlo de forma brusca puede hacer que el auto, en lugar de parar, derrape y pierdas el control de la parte posterior ya que las llantas traseras estarán bloqueadas.

El freno de mano de pedal también lo puedes accionar de forma muy progresiva para ayudar a frenar.

Apóyate en los expertos. Una vez que te encuentres en un lugar seguro, con el coche completamente detenido, llama a tu aseguradora para que te brinden de la ayuda necesaria.

Recuerda hacer revisión de tu sistema de frenos de forma regular ya que la falta de mantenimiento es el mayor factor de fallas en este sistema.

Te invitamos a visitar el portal de Conducta Vial Quálitas donde podrás encontrar más consejos de seguridad, te recomiendo revisar periódicamente el estado mecánico de tu vehículo para prevenir accidentes.