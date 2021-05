¿Qué es la OEA, a donde denunció el PAN y Adrián de la Garza a AMLO?

CIUDAD DE MÉXICO.-La Organización de los Estados Americanos (OEA) es el organismo regional más antiguo del mundo, cuyo origen se remonta a la Primera Conferencia Internacional Americana, celebrada en Washington, D.C., de octubre de 1889 a abril de 1890.

En esta reunión, se acordó crear la Unión Internacional de Repúblicas Americanas y se empezó a tejer una red de disposiciones e instituciones que llegaría a conocerse como “sistema interamericano”, el más antiguo sistema institucional internacional.

¿Qué hace la OEA?

Los propósitos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) son los siguientes:

Afianzar la paz y la seguridad del Continente

Prevenir las posible causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de las controversias que surjan entre los Estados Miembros

Organizar la acción solidaria de éstos en caso de agresión

Procurar la solución de los problemas políticos Jurídicos y económicos que se susciten entre ellos

Promover, por medio de la acción cooperativa, su desarrollo económico, social y cultural.

Para el logro de sus finalidades la OEA actúa por medio de la Asamblea General; la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores; los tres Consejos (el Consejo Permanente, el Consejo Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura); el Comité Jurídico Interamericano; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; la Secretaría General; las Conferencias Especializadas, y los Organismos Especializados.

La Asamblea General se reúne ordinariamente una vez por año y extraordinariamente en circunstancias especiales.

La Reunión de Consulta se convoca con el fin de considerar asuntos de carácter urgente y de interés común, y para servir de Organo de Consulta en la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), que es el principal instrumento para la acción solidaria en caso de agresión.

El Consejo Permanente conoce de los asuntos que le encomienda la Asamblea General o la Reunión de Consulta y ejecuta las decisiones de ambas cuando su cumplimiento no haya sido encomendado a otra entidad, vela por el mantenimiento de las relaciones de amistad entre los Estados Miembros así como por la observancia de las normas que regulan el funcionamiento de la Secretaría General, y además, en determinadas circunstancias previstas en la carta de la Organización, actúa provisionalmente como Organo de Consulta para la aplicación del TIAR.

Los otros dos Consejos, que tienen sendas Comisiones Ejecutivas Permanentes, organizan la acción interamericana en sus campos respectivos y se reúnen ordinariamente una vez por año. La Secretaría General es el órgano central y permanente de la OEA. La sede tanto del Consejo Permanente como de la Secretaría General está ubicada en Washington, D.C.

CREACIÓN

La OEA fue creada en 1948 cuando se subscribió, en Bogotá, Colombia, la Carta de la OEA que entró en vigencia en diciembre de 1951. Posteriormente, la Carta fue enmendada por el Protocolo de Buenos Aires, suscrito en 1967, que entró en vigencia en febrero de 1970; por el Protocolo de Cartagena de Indias, suscrito en 1985, que entró en vigencia en noviembre de 1988; por el Protocolo de Managua, suscrito en 1993, que entró en vigencia en enero de 1996, y por el Protocolo de Washington, suscrito en 1992, que entró en vigor en septiembre de 1997.

La Organización fue fundada con el objetivo de lograr en sus Estados Miembros, como lo estipula el Artículo 1 de la Carta, "un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia".

Hoy en día, la OEA reúne a los 35 Estados independientes de las Américas y constituye el principal foro gubernamental político, jurídico y social del Hemisferio. Además, ha otorgado el estatus de Observador Permanente a 69 Estados, así como a la Unión Europea (UE).

Para lograr sus más importantes propósitos, la OEA se basa en sus principales pilares que son la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo.

CONTROVERSIAS

En el 2019, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, acusó de "fraude" a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y denunció que se le "robó" la victoria en la primera vuelta de las presidenciales celebradas en octubre.

En una serie de mensajes en su cuenta en la red social Twitter, Morales destacó que "el informe de la OEA señala que encontraron irregularidades en 226 actas".

"Incluso anulando el voto del MAS-IPSP en esas actas, la diferencia se mantiene por encima del 10 por ciento. El único fraude fue el de OEA, cómplice del golpe de Estado, para instaurar un gobierno de facto", recalcó.

Evo Morales habla desde el hangar presidencial en El Alto, Bolivia.

Especialistas del MIT no encuentra evidencia estadística de fraude en las elecciones de Bolivia

Un estudio realizado por los especialistas en integridad electoral Jack Williams y John Curiel del MIT Election Data and Science Lab ha concluido que “no hay ninguna evidencia estadística de fraude” en las elecciones presidenciales que daban por ganador al expresidente Evo Morales.

Por presiones militares el líder boliviano abandonó el cargo. Los académicos califican las conclusiones del informe publicado por la Organización de Estados Americanos (OEA) como “profundamente defectuosas”.

Luis Arce ratifica su crítica a la gestión de la OEA en Bolivia

El presidente de Bolivia, Luis Arce, ratificó que no participará en eventos donde esté presente la Organización de Estados Americanos (OEA), en rechazo al papel jugado por dicha entidad en el golpe de Estado de noviembre de 2019.

"Somos muy críticos al papel que ha jugado la OEA en el golpe de Estado de noviembre de 2019 y, mientras mantenga una posición de esa naturaleza en la región que ha sido no solamente criticada por el presidente de Bolivia sino por varios presidentes de la región, así que no estamos solos en la crítica a la gestión del señor Almagro, y nosotros no vamos a asistir a ninguna reunión donde esté la OEA”, sentenció Arce.

Arce ganó las elecciones en Bolivia este año, luego de que la OEA dijo que Morales cometió fraude.

PAN denuncia ante la OEA intromisión de AMLO en proceso electoral

El Partido Acción Nacional (PAN) denunció ante observadores internacionales de la Organización de los Estados Americanos (OEA) su preocupación ante la supuesta intromisión del presidente Andrés Manuel López Obrador en las elecciones, pues "funge como vocero principal de la campaña morenista y realiza desde Palacio Nacional una contra campaña hacia el PAN y la coalición Va por México".

En una reunión con integrantes de la OEA, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés pidió que el próximo 6 de junio "los ojos de América estén puestos en el país", que el Ejecutivo Federal está interviniendo de manera absurda en el proceso electoral, contraviniendo las leyes y las medidas cautelares impuestas por el propio el INE, algunas de las cuales han sido confirmadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Luis Almagro Lemes, secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) .

"Todas las mañanas desde Palacio Nacional, haciendo uso y abuso de los recursos públicos, pareciera más el jefe de campaña del partido de Morena que Jefe del Estado mexicano y aquí en nuestro país eso no se puede, está claramente prohibido", puntualizó.

Explicó que el problema es que ya con absoluto descaro el propio presidente reconoció que sí está metido en la elección, porque no puede permitir, según él, una regresión democrática; lo que es muy grave, de acuerdo con la ley electoral.

Candidato priísta de Nuevo León denuncia a AMLO ante la OEA

Uno de los candidatos a la gubernatura del estado de Nuevo León, Adrián de la Garza, interpuso una denuncia este miércoles contra el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ante la Organización de Estados Americanos (OEA) por "intervenir en las elecciones" de ese territorio.

De la Garza, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), expuso sus inquietudes al presidente de la OEA, Luis Almagro, durante una reunión en Washington, después de que la Fiscalía General de la República (FGR) de México anunciara este lunes que investiga al político por presuntos delitos electorales.

Lo que ha estado pasando en estas últimas fechas viola las cartas fundamentales de la democracia interamericana, que siempre se han respetado. (...) Vamos a seguir luchando por la democracia, no solo en Nuevo León, sino en todo México", dijo De la Garza al término del encuentro a través de su página de Facebook.

El candidato criticó que López Obrador haya tratado de entrometerse en los comicios estatales después de que la FGR, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), indicara que se ha abierto una carpeta de investigación por delitos electorales, que podrían acarrearle prisión preventiva.

En concreto, la FEDE explicó que inició las pesquisas contra De la Garza y otro candidato, Samuel García, candidato del partido Movimiento Ciudadano (MC), por solicitar el voto femenino de la región a su favor "a cambio de la entrega de una denominada 'tarjeta rosa', que permite obtener dinero -1.500 pesos, unos 75 dólares-" una vez que dicho candidato gane las elecciones para gobernador.

"Esto significa la compra y coacción del voto", según el ente judicial, que investiga de este modo a los dos punteros en las encuestas estatales.

El presidente estadounidense, George Bush, habla ante representantes de la OEA en Washigton.

Este mismo miércoles, López Obrador pidió que se denuncien todos los intentos de compra de votos "sean del partido que sean" después de que trascendiera que candidatos de su partido ofrecen apoyos para promoción del voto.

Tras el inicio de las pesquisas a De la Garza y García, varios medios publicaron este miércoles que la candidata de Morena en Nuevo León, Clara Luz Flores, y otros aspirantes del partido, también han prometido tarjetas con apoyos económicos si ganan los comicios.