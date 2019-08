¿Qué dicen los aspirantes a la dirigencia nacional del PRI?

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio de un despliegue mediático, el aspirante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la dirigencia nacional de este partido, Alejandro Moreno, emitió su voto esta mañana de domingo.



En Campeche, Moreno Cárdenas apostó a que tendrá un triunfo contundente en la jornada electoral.



Acompañado de su esposa e hijos, el gobernador de Campeche, con licencia, llamó a los priistas a acudir a las urnas.

PIÑÓN CONVOCA A VOTAR



A través de su cuenta de redes sociales, la candidata a la presidencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Lorena Piñón, hizo un llamado a los militantes a salir a votar este domingo.



Piñón Rivera señaló que ninguna de las tres fórmulas es más grande que las siglas del PRI.



"Me dicen qué hay una candidata que como sabe que va a perder está intentando sabotear la elección, hago un llamado a todos los militantes a no caer en provocaciones, acudan a votar en paz recuerden que nadie, ninguna de las 3 fórmulas somos más grandes que las siglas del PRI", escribió Piñón.



Esto en respuesta de un mensaje que envió Ivonne Ortega, invitando a votar a la militancia, y pidiendo a la cúpula del partido respetar la voluntad de los priistas, pues dijo que con urnas "embarazadas, fraudes y compra de votos" no hay futuro en el PRI.



Por lo anterior, él representante de la fórmula Piñón-Santos, Ricardo Cantú, acudió ante la Comisión Nacional de Procesos Internos, a realizar los trámites legales que corresponden.

ORTEGA LLAMA A VOTAR EN LIBERTAD

La candidata a la dirigencia del PRI, Ivonne Ortega, llamó a sus simpatizantes a votar en libertad hoy, en la elección interna en que se define "la recuperación del PRI".

Apenas la víspera la candidata denunció con anticipación que se prepara un fraude, con acciones de compra de votos y un plan de embarazo de urnas.

Por eso hoy envío un mensaje a través de sus redes sociales "A la cúpula le digo: respeten la voluntad de los militantes. No hay futuro en el PRI con urnas embarazadas, fraudes y compra de votos".

A sus seguidores les recordó "hoy decidimos si refundamos o si refundimos al partido. Salgamos a votar y escribamos la historia con nuestro voto en la recuperación del PRI".

Esta mañana de domingo, Ortega Pacheco emitió esta su voto en la mesa ubicada en el municipio de Dzemul, Yucatán y vuela hacia la Ciudad de México para seguir de cerca el desarrollo del proceso interno.