¿Qué decía la carta que le entregó la madre de El Chapo Guzmán a AMLO en 2020?

SINALOA .- De acuerdo con las autoridades de sinaloenses, Consuelo Loera Pérez, la madre de “El Chapo” Guzmán, fallceió a los 94 años de edad en un hospital privado de la capital del estado norteño.

A pesar de que la madre de Joaquín Guzmán Loera era agena a la política, hubo un acto de parte tanto de ella como del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se haría muy representativo en el año 2020 y que quedaría grabado como uno de los principales actos que realizó el presidente, pues este se bajaría de la camioneta para saludar a la madre del narcotraficante y mantener una breve conversación con ella.

El mandatario comenta un 30 de marzo del año mencionado, que él se encontraba atravezando la comunidad de “La Tuna”, dirigiéndose a la inauguración de una carretera que conectaba varios poblados de Sinaloa.

Ahí se produciría el encuentro de AMLO con Consuelo Loera.

Posteriormente, el presidente de México electo en el año 2018, daría a conocer que la madre del ahora preso, le había entregado una carta, de manera consecutiva, el mandatario hizo público el contenido del escrito.

¿Qué decía la carta?.

En ésta, ella pedía apoyo al presidente para que el gobierno mexicano interviniera en las gestiones con su homólogo en Estados Unidos para que le fuera permitido encontrarse con su hijo, Joaquín Guzmán Loera.

Que no lo ha visto en 5 años, y que no se quiere morir sin verlo y me pide que yo ayude en gestiones para que el gobierno de Estados Unidos le permita viajar para ver a su hijo. Y voy a hacer el trámite”, comentó el presidente.

También te puede interesar: Muere María Consuelo Loera Pérez, madre de El Chapo, a los 94 años

En aquel momento recordó que el trámite dependía del Gobierno de Estados Unidos, sin embargo, consideró que “por razones humanitarias se le debería de permitir ir” con los cuidados médicos necesarios por su edad.

Consuelo Loera Pérez argumentó que tenía edad avanzada, enfermedades que la aquejaban y un gran deseo por ver a su hijo Joaquín Archivaldo antes de morir.

Entre otras de las líneas escritas a máquina se leía; “nada más me haría más feliz a mí y a mi familia, que verlo donde debería estar, en una cárcel en México”, dado que consideró que su proceso de extradición fue ilegal.