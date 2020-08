Que acuerden estados dar más recursos a quien lo necesita: Propone AMLO para nuevo pacto fiscal

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El nuevo pacto fiscal para distribuir las participaciones federales a los estados incluye que las entidades analicen ponerse de acuerdo en darle más recursos a la que más necesita, sin que el gobierno federal incremente el monto, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Lo que les planteé fue: ‘pónganse de acuerdo para la modificación de la fórmula, si se da más los que tienen más carencias, más pobreza, a los que tienen más población o a los que tienen más crecimiento económico en sus estados’. Eso no es fácil de lograr, porque nadie va a querer que le quiten. ¿Cómo consiguieron esa fórmula?, fueron negociaciones, pero perjudicaron a unos estados y beneficiaron a otros. Si logran los gobernadores ese consenso sobre el mismo monto de las participaciones, no me opongo”, dijo.

Una segunda posibilidad, que el mandatario considera poco probable, es que la federación incremente los recursos que entrega a los estados, “pero resulta que la federación ni tiene recursos suficientes”, precisó.

El gobierno federal, añadió, no tendría recursos para financiar el desarrollo y para la entrega de los programas sociales como las pensiones a los adultos mayores.

“Yo no veo que sea esa una alternativa, pero no descarto, se tiene que analizar, tiene que haber voluntad de diálogo.Tienen que convencerse, no imponer nada, con la crisis sanitaria y económica se cayeron las finanzas tanto en estados como federación. Lo más fácil sería contratar más deuda, pero eso no es salida, es hipotecar a los estados al País”, dijo.

La tercera propuesta, explicó, es que las participaciones se complementen con inversión local y federal “y que se haga más con menos, esto implica no permitir la corrupción” y ser austeros.