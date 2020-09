Que Lozano, Pedro Ferriz y Gustavo de Hoyos pongan su “casita” en el Zócalo y se queden “llueve, truene o relampaguee”, pide AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a Gilberto Lozano, dirigente del Frente Nacional Anti-AMLO (Frenaaa) y a Pedro Ferriz quedarse a dormir en las casas de campaña apostadas en la plancha del Zócalo capitalino para exigir su renuncia como mandatario federal.

“Se sabe que este movimiento lo encabeza Gilberto Lozano, ese tiene que quedarse ahí. Pedro Ferriz también y atrás otros, que ahí se va a ir sabiendo y lo único que es es que tienen todo el derecho de manifestarse, la libertad, pero que no dejen a la gente sola”, llamó.

El mandatario precisó que un dirigente tiene que enfrentar a quienes cuestiona y no dejar solos a sus seguidores.

En el caso de Frenaaa, el movimiento arribó ayer al Zócalo capitalino para acampar en casas de campaña en la exigencia de la renuncia de López Obrador a la Presidencia de la República.

López Obrador pidió a los dirigentes que se queden a dormir en la plancha del Zócalo “día y noche, llueva, truene o relampaguee ahí, nada de manipulación”.

Y, agregó, se asomará por uno de los balcones de Palacio Nacional para ver “si ya llegó Pedro Ferriz”.

“Hay otro que siempre apoya este grupo pero no da la cara, Gustavo de Hoyos (presidente Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana), sería bueno que viniera. Todos esos que pongan su casita de campaña aquí, unidad, digo si son miembros de este movimiento, si no no tienen porqué”, dijo.