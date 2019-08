"Que Dios los perdone": Las últimas palabras de un hombre a su esposa antes de ser linchado

PUEBLA.- Al menos dos de los 7 linchados por una multitud en los municipios de Tepexco y Cohuecan en Puebla la semana pasada eran inocentes, revela un familiar cercano.

Durante la noche del pasado 7 de agosto una multitud de 350 personas acorralaron y asesinaron a 7 hombres a los que consideraban responsables del secuestro de Armando Pérez, un agricultor, según informaron las autoridades en un comunicado de prensa.

Según las informaciones anteriores, los lugareños habían visto como unos sospechosos habían abandonado en el interior de un coche al hombre, a quien habían secuestrado momentos antes, para darse a la fuga.

En ese momento, los presuntos secuestradores se robaron una camioneta que pasaba por la zona y habrían matado al conductor para lograr escapar.

Según los informes oficiales, los vecinos lograron retener a dos de los individuos, a quienes golpearon hasta la muerte, y luego colgaron sus cadáveres en las ramas de un árbol del municipio.



Sin embargo, la esposa y hermana de dos de esos asesinados asegura que sus familiares eran inocentes y estaban trabajando en esa zona desde hacía poco más de un año, según el Sol de Puebla.

La mujer contó a este medio que su hermano Zuriel era taxista, pero al quedarse sin trabajo se trasladó a Tiapa donde consiguió empleo en un rancho cercano a Tepexco y avisó a su esposo, Ulises para que viniera a trabajar con él.

“Ambos se fueron para allá donde su patrón era muy bueno y les daba alojamiento, además de su pago…”, detalló la mujer.

El pasado miércoles Ulises realizó una videollamada a su mujer durante el descanso para almorzar.

“Muy asustado me dijo él que venía muchísima gente, como unas 300 personas que gritaban que éramos secuestradores y venían armados con palos y machetes, pero además unos venían montados en caballos y otros traían perros”, explicó la esposa de Ulises.

Luego su marido le contó que la muchedumbre había atrapado a su hermano y que él, muy asustado, se escondió en una barraca cercana.

Si no salgo de esta, quiero decirte que no tengo nada que ver, y no hay de otra, que Dios los perdone…