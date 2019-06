Quadri podría formar parte de la metamorfosis del PRD

CIUDAD DE MÉXICO.- “Al nuevo partido sí, al PRD no (me afiliaría)” afirmó Gabriel Quadri, ex candidato presidencial de Nueva Alianza, quien dijo que en dos meses podría decidir si insiste en formar su nuevo partido Cambiemos o se queda a participar de la metamorfosis perredista.

“Pensé que era más complicado pero el PRD ha tenido una gran apertura, la verdad es asombroso” que se haya avanzado en las primeras coincidencias con ese partido, dijo Quadri en entrevista.

El domingo, el PRD acompañado por asociaciones sociales y civiles e integrantes de quienes buscan formar los nuevos partidos Cambiemos (Quadri), Vamos Juntos, Ciro Mayén y UNE, hicieron pública la iniciativa Futuro 21 por la que el perredismo empezará su transformación en un nuevo partido.

Quadri reconoció que el proceso de constitución de un nuevo partido “es muy difícil y cuesta mucho dinero”.



Pero lo principal, el gran inconveniente de un partido nuevo es que no puede hacer alianzas en su primer año de existencia, es decir en 2021.



“Entonces presentarlo es favorecer que el régimen se mantenga en el poder porque es dividir el bloque opositor por eso el interés que tenemos en este proyecto”.



También Mayén podría cejar en el intento de integrar el partido Vamos Juntos, “si en agosto vemos más indicios de mayor espíritu unitario desistiremos, no tiene caso desgastar nuestros recursos, en fin mejor unir fuerzas”.



Sería desventajoso ir a las elecciones de 2021 solos -expuso- porque la ley nos impediría hacer alianzas electorales.



“Por eso estamos pensando en usar el registro de un partido pero no solamente se trata de sumarnos al PRD sino que el PRD acceda como lo ha manifestado, a estar dispuesto a cambiar muchas cosas, hasta nombre, eventualmente”.



Pero igualmente dijo que no se afiliaría al PRD sino a un nuevo partido.

Las condiciones para esa fusión, mencionó, son “que lleguemos a coincidir con un programa, declaración de principios, y con determinadas reglas de funcionamiento del partido, que pongan en el Estatuto, como elegir a sus dirigentes, cómo seleccionar a sus candidatos a cargos públicos”.