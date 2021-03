"Puede ser cierto que Epigmenio Ibarra recibió préstamo de la 4T": AMLO

COATZACOALCOS.- El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que "puede ser cierto" que Bancomext haya prestado a 150 millones de pesos al documentalista Epigmenio Ibarra, como reportó Carlos Loret de Mola en su espacio Latinus.

En conferencia de prensa matutina, López Obrador acusó que esta nota fue hecha para afectar a su Gobierno, pues aseguró que "Epigmenio Ibarra es un periodista honesto, no es chayotero".

En Veracruz, el Presidente aseguró que su administración no entrega subvenciones ni reparte chayote para que hablen bien de su Gobierno.

Puede ser cierto porque Nacional Financiera (Nafin) y Bancomext dan créditos a las empresas y la empresa de Epigmenio tiene la posibilidad de recibir créditos. Estos 150 millones es una nota de un reportero ‘muy objetivo, profesional, independiente, gente honesta e integra’, Loret de Mola; entonces resulta que es una nota de Loret de Mola para afectarnos.

"¿Qué le digo a Loret? Que Epigmenio es un reportero honesto, no es chayotero y que nosotros no apoyamos o damos crédito a periodistas para que hablen bien del gobierno. Nosotros no repartimos chayote, no entregamos subvenciones, no pagamos suscripciones de revistas, no subvencionamos medios

"Epigmenio es un reportero honesto que seguramente tiene muy molesto a la mafia del poder porque es muy crítico y le llama pan al pan y al vino, vino", declaró el presidente López Obrador.

Este jueves, Carlos Loret de Mola informó, en el reportaje "Salvando al soldado Epigmenio", que la productora Argos Comunicación, empresa de la que Epigmenio Ibarra es dueño y director general, accedió a este préstamo en dos partes.

La primera, el "Tramo A", correspondiente a 100 millones de pesos y el "Tramo B", contempla los 50 millones de pesos restantes, según el contrato firmado el 16 de junio de 2020 por la compañía y el banco gubernamental.

Según con información obtenida vía transparencia, el crédito debe ser saldado en 2024, año en que el presidente López Obrador termina su mandato.

Epigmenio Ibarra es, hasta el momento, el único documentalista que entró a Palacio Nacional y entrevistó al presidente López Obrador en su casa.

La entrevista se publicó en el canal de YouTube del Presidente, el pasado 28 de mayo de 2020.