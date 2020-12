Puebla prohíbe la venta de alcohol durante Navidad por repunte de Covid-19

PUEBLA.- Tiendas en Puebla tendrán prohibido vender alcohol durante las fiestas navideñas y hasta nuevo aviso.

"Queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas en el estado de Puebla, a excepción de la venta por copeo en restaurantes, siempre acompañado de alimentos (comida y/o cena) en los horarios establecidos en los decretos vigentes. Tampoco estará permitido el descorche, una práctica ya tradicional en esta época del año", comentó el Gobierno en un comunicado.

El gobierno de Puebla anunció nuevas medidas para contener el rebrote del Covid-19 y evitar así una crisis de salud en enero de 2021.

Además, advirtió que si la sociedad no cambia su comportamiento, el siguiente paso será el cierre de comercios y otras actividades económicas.

Como quizás se tenga la última oportunidad de contener el virus, las acciones van desde reducción de 20% del aforo para toda la actividad económica, así como la implementación de un "Día Solidario" en los comercios; se establece la ley seca en todo el estado y en los restaurantes se elimina la sobremesa, porque la permanencia de comensales será de dos horas.

En la reunión que presidió el gobernador Miguel Barbosa Huerta con miembros de su gabinete, se informó de 491 contagios y 39 fallecimientos por Covid-19 durante el pasado fin de semana, no obstante que el estado está en semáforo naranja.

"Esto es para que todos contribuyamos, no salgamos de nuestras casas si no es necesario, cuidémonos, cuidemos a quienes viven con nosotros y a la sociedad. Si estas medidas no las hace funcionar la gente, lo que sigue es el cierre", advirtió el mandatario.

En su momento, la titular de la Coordinación General de Protección Civil estatal, Ana Lucía Hill, anunció, exclusivamente para los 45 municipios de la región Centro-Puebla, la reducción del aforo a 20% y la implementación del "Día Solidario" en los sectores comerciales y de servicios, que consisten en sacrificar un día de venta durante las tres semanas siguientes, para bajar la movilidad.

Detalló que estos días serán el viernes 25 de diciembre de 2020 y 1 y 8 de enero de 2021; en el caso de restaurantes, cafeterías, loncherías, cocinas económicas, torterías y taquerías, aplicará los miércoles 23 y 30 de diciembre y el 6 de enero de 2021.

En el caso de los centros y plazas comerciales se establece que los "Días Solidarios", cuando deberán cerrar, son el 24, 25, 30 y 31 de diciembre de 2020, así como los días 7 y 8 de enero de 2021.

No se podrán celebrar reuniones masivas con amigos y familiares, pero sí se podrán realizar encuentros con amigos y familiares, que no son del círculo inmediato, en grupos de seis personas máximo, incluidos menores, pero en espacios al aire libre.

A su vez, el secretario de Salud, José Antonio Martínez, advirtió que ante el repunte en el número de casos y hospitalizaciones, las unidades médicas ubicadas en la ciudad de Puebla y la zona conurbada podrían presentar una saturación para el 11 de enero. Dijo que, desde el 1 de diciembre, los ingresos en los hospitales suman 610, además de que los casos de pacientes que requieren de asistencia a través de ventilación mecánica aumentó en 20%, así como que el índice de positividad por Covid-19 reportó un crecimiento de 39% a 46%.

El subsecretario de Transparencia y Gobierno Digital, Jesús Ramírez, alertó que de las seis regiones en las que fue dividido el estado, la correspondiente a la capital y zona conurbada está en color naranja con tendencia a incrementar y en alerta máxima.