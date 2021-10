Puebla: Muere madre y le entregan a la familia el cuerpo de un hombre

PUEBLA.-La familia Ortega Méndez señaló que en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (Issste) en Puebla se equivocaron a la hora de entregarles el cuerpo de su madre, pues le dieron el de un hombre.

Yo les pedí que checaran, porque no coincidía con la serie, y para salir de la duda destaparon el cadáver y apareció que era un hombre", reveló Gerardo, familiar de la señora.

Agregó:

"Platiqué con el doctor y dijo que ya no estaba el cadáver de tú mamá, se lo llevó la funeraria Asís".

Por su parte, la nieta de la mujer, de nombre, Karla, indicó que la funeraria fue la que hizo el intercambió de cuerpos.

Funeraria cremó el cuerpo de la señora

De acuerdo al reportaje publicado en Imagen Televisión, los médicos del Issste al percatarse de este error hablaron a la funeraria Asís, pero ya era demasiado tarde, porque el cuerpo de doña Inés ya había sido cremado.

"El muertito que está (que les dieron) no tiene familiares, este muertito sale sobrando y quieren que nos lo llevemos nosotros, ¿cómo nos vamos a llevar un cadáver cuando no es de nosotros?", detalló en entrevista Gerardo.

Luego de más de 12 horas, la funeraria Asís regresó al Issste y accedió a llevarse el cuerpo del hombre que había sido entregado en vez del de la mujer.

De igual manera a la familia Ortega Méndez le entregaron las cenizas de doña Inés, aunque ellos nunca reconocieron el cuerpo ni autorizaron la cremación.

"A mí quién me asegura que ese cadáver que yo me voy a llevar o las cenizas es de mi mamá, nadie me lo asegura", externó Gerardo.

Cabe mencionar que doña Inés había fallecido a causas de la Covid-19.